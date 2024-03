Düzce\'de Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü anma programı düzenlendi

Yerel

DÜZCE(İHA) – Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Düzce'de anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de anma programı Şehitlikte gerçekleştirildi. Tören, çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrasında ise saygı atışı yapıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Bugün 18 Mart Şehitler Gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşıyor, 'Çanakkale geçilmez' dedirten vatan için her bir cephede şehadet şerbetini içerek feda-i can eyleyen tüm şehitlerimizin huzurunda eğiliyorum. Tarihimizin her döneminde adını altın harflerle yazdıran tüm kahramanlar gibi sizlerde ilimizin tarihine adınızı altın harflerle yazdırdınız. Vatanımızın bağımsızlığı ile milli birlik ve beraberliğimiz adına sergilenen eşsiz kahramanlıklarla yazılan destanların her bir satırında emekleri olan aziz şehitlerimiz, milletimin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu vatan için şehit olmak ulaşabilecek en ulvi makamdır. Bu unvanla şereflenen kahramanlarımızın ve kıymetli ailelerinin hakkını ödeyemeyiz. Bizler onları her daim başımızın tacı bilerek aziz hatıralarını yüreğimizde minnetle taşıyoruz. Bu duygularla Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu aziz toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhlarınız şad, mekanlarınız ali olsun" dedi

Program Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından, Şehit Kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakması ile son buldu. - DÜZCE