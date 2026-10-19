Düzce\'de pediatri sempozyumunda çocuk sağlığında güncel yaklaşımlar ele alındı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği'nin (PUADER) iş birliği ile düzenlenen 'Düzce Pediatri Sempozyumu' gerçekleştirildi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı sempozyumda, alanında uzman akademisyenler bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, akademisyenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında görev yapan hekimler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sevim Türay, Prof. Dr. Kenan Kocabay'ın alana kazandırdığı vizyon ve misyonun önemine dikkat çekerek kendisine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın kurucu mimarlarından olan Prof. Dr. Kenan Kocabay, duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında, meslek yaşamındaki deneyimlerini ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Bu anlamlı programın hayatında önemli bir yeri olacağını belirterek sempozyumu düzenleyen ekibe şükranlarını sundu.

"Bilimsel bilgiyi ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıyoruz"

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) Başkanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, derneğin temel amaçlarından birinin bilimsel bilgi ve birikimi ihtiyaç duyulan kişi ve kurumlara ulaştırmak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Dündar, bu tür bilimsel toplantıların mesleki gelişime ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına son derece önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Gelecek nesiller için büyük bir sorumluluk üstleniyoruz"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında görev yapan sağlık profesyonellerinin gelecek nesillerin sağlıklı büyümesinde kritik sorumluluklar üstlendiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra güncel konuların değerlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirten Kayıkçı, sempozyumun kurumlar arası bilimsel iş birliğini güçlendirmesini temenni etti.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, sempozyum kapsamında tanı ve tedavi süreçleri ile yeni bilimsel yöntemlerin detaylıca ele alınacağını belirterek, programın çocuk sağlığı alanı için son derece verimli sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

Sempozyum, açılış ve protokol konuşmalarının ardından dört bilimsel oturumla devam etti.

Çocuk sağlığında güncel yaklaşımlar ele alındı

Prof. Dr. Kenan Kocabay, Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar ve Prof. Dr. Vefik Arıca'nın oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda, Doç. Dr. Semih Bolu "Çetvelin Ardındaki Gerçek: Boy Kısalığında Akılcı Yaklaşım", Prof. Dr. Gülay Demirçin "Pozitif İdrar Kültürü Her Şey Mi?" ve Doç. Dr. Nadide Melike Sav "Kırmızı İdrarın Renkli Dünyası: Tanısal İpuçları ve Tuzaklar" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Dilek'in oturum başkanlığını üstlendiği ikinci oturumda ise Prof. Dr. Serdar Alan "Hayatta İlk 60 Saniye: Yenidoğan Canlandırılması", Prof. Dr. Metin Aydoğan "Kronik Öksürüğe Yaklaşım ve Gina Rehberi" ve Prof. Dr. Ayşen Uncuoğlu "Malnütrisyon Yönetimi: Çocuk Hekimliğinde Beslenmenin Tedaviye Dönüştüğü Nokta" başlıklı sunumlarıyla güncel yaklaşımları değerlendirdi.

Çocuklarda kalp sağlığı, genetik hastalıklar ve beslenme konuşuldu

Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar ve Prof. Dr. Selmin Karademir'in başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, Prof. Dr. Mehmet Gökhan Ramooğlu "EKG Konuşursa: Çocuklarda Ritim Bozukluğunda Doğru Adımlar", Prof. Dr. Fulya Gülerman "Transaminazların Fısıldadıkları: KCFT Bozukluklarına Akılcı Yaklaşım" ve Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak "Masum mu, Tehlikeli mi? Lenfadenopatide Kırmızı Bayraklar" başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Hüseyin Dağ, Prof. Dr. Müferet Ergüven ve Prof. Dr. Mervan Bektaş'ın başkanlığındaki dördüncü ve son oturumda ise Doç. Dr. Fatih Kurt "Anne Sütü ve Tamamlayıcı Beslenme", Doç. Dr. Şükriye Özde "Kış Acillerinin Baş Belası RSV: Güncellemeler, Nirsevimab Kullanımı" ve Prof. Dr. Selim Öncel "Probiyotiklerin Çocuk Kliniklerinde Kılavuza Uygun Kullanımı" başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Bilimsel paylaşım ve mesleki gelişime katkı

Her oturumun sonunda gerçekleştirilen tartışma bölümlerinde katılımcılar, sunulan konular ve klinik yaklaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel bilimsel bilgilerin paylaşıldığı sempozyum, genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu tür bilimsel programların bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak bilimin gelişmesine, akademik iş birliklerinin güçlenmesine ve güncel gelişmelerin yakından takip edilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Program, plaket takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.