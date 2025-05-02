Düzce\'de Yeni Ruh Sağlığı Merkezi İçin Temel Atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'yle (ÇÖZGEM) birlikte faaliyet göstereceği binanın temeli düzenlenen tören ve geniş katılım ile açıldı.

Düzce'nin Arapçiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törende konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin her geçen gün daha fazla nüfus aldığını işaret ederek "Düzce dinamik bir şehir. Nüfusu üzerine koyarak yol aldığını hep beraber görüyoruz. Artan nüfus ilave kamu hizmeti gereğini ortaya çıkarmakta. Bu minvalde eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı gibi konuları bugünden planlamak gerekli. Bu noktada da gerek yerel yönetimlerimiz olsun, gerek milletvekillerimiz olsun, gerekse merkezi yönetimin Düzce'deki birimleri olsun gerçekten doğru bir şekilde okuyup, doğru bir planlamayla hazırlıklarımızı yapıyoruz. El ele vererek bu güzellikleri Düzce'mize kazandırma noktasında emeğimizi esirgemiyoruz" dedi.

"50 Milyon TL'ye mal olacak"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yatırımın yaklaşık 50 milyon TL'ye mal olduğunu ifade ederek "Temel atma töreninde birlikteyiz. Akıl, ruh ve beden sağlığı hepsi bir bütün. Bugüne kadar pek çok sağlık tesisinin açılışında sizlerle birlikte olduk. Ama bu tesisin ayrı bir önemi var. Bu tesis yaklaşık 50 milyon TL'ye mal olacak. 250 gün içerisinde teslim edilecek. Bir yıl tamamlanmadan inşallah gelip buranın açılışına da gerçekleştireceğiz. Düzce göç olan bir ve hızla büyüyen bir şehir. Büyüdüğümüz için en çok ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri eğitim diğeri de sağlık. Onun için hem eğitim hem de sağlık tesislerinin açılışında durmadan çalışmaya gayret ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Güzel insanlar güzel şeylere layık"

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da Düzceli güzel insanların güzel şeylere layık olduğunu altını çizerek "Sağlık açısından geleceğimizi ilgilendiren, sağlık problemlerini çözecek bir temel atma töreninde bulunuyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üstündedir. Çok önemlidir. Yapılan güzelliklerin hep yanında olmaya devam edeceğim. Bu güzellikler Düzce'den hiç eksik olmasın, hep var olsun. Önemli olan insan sağlığı, sıhhati ve geleceğidir. Biz ruhen hasta olmayalım, iyi olalım, sağlıklı düşünelim, sağlıklı işler yapalım, hep beraber olalım. Bir bütün olalım bu güzellikler bizim içindir. Güzel insanlar güzel şeylere layıktır" diye konuştu.

"İlk 10'a sokmaya kararlıyız"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehri Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ili arasına sokmaya kararlı olduklarını ifade ederek "Düzce'de her ay mutlaka ya bir yerin açılışını yapıyoruz veya bir temel atıyoruz. Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz buranın nasıl bir yer olacağını sordum. Ruh sağlığı konusunda toplumumuzda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Her zaman insanlarla birlikteyiz. Gerçekten böyle bir sağlık tesisine Düzce'mizin ihtiyacı vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki dönemde şehrimizi sağlık yönüyle, eğitim yönüyle, yaşam standartları yönüyle Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ili arasına sokmaya kararlıyız. Bunun için hep beraber çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaklaşık 500 kişi tedavi görüyor"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise Düzce'de yaklaşık 500 kişini ruh sağlığı tedavisi gördüğünü hatırlatarak "Topluma kazandırmak istediğimiz çeşitli ruh sağlığı rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı, çeşitli tedavilerle topluma yararlı bireyler haline getirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde yaklaşık 500 vatandaşımız hizmet almakta. Burada temelini attığımız bu bina ile birlikte hem daha gelişmiş tedavi hizmetlerine hem de daha konforlu bir sağlık tesisine kavuşmuş olacaklar. Başta Valimiz olmak üzere, milletvekillerimize bu aşamaya gelinceye kadar vermiş oldukları destekler için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı. - DÜZCE