Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Asrın deprem felaketinde görev alarak çalışmalarını sürdüren ekip üyelerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi. Belge, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından personellere teslim edildi.

16.02.2024 09:31
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DÜZCE(İHA) – Asrın deprem felaketinde göreve giden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi verildi.

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen depremlerde, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Deprem Afet Yardım Ekibinde görev alarak deprem bölgesinde çalışan personellere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, bakanlık tarafından gönderilen belgeleri personellere teslim ederek tekrar emekleri için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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