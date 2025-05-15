Düzce Sanayisi İSO Yönetimi Tarafından Değerlendirildi - Son Dakika
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Düzce Sanayisi İSO Yönetimi Tarafından Değerlendirildi

Düzce Sanayisi İSO Yönetimi Tarafından Değerlendirildi

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, İSO heyeti ile yaptığı görüşmede Düzce'nin sanayi ve turizm alanlarındaki gelişimini vurguladı. Düzce'de 35 binden fazla kişinin çalıştığını ve 14 firmanın İSO'nun ilk 500 şirketi arasında yer aldığını açıkladı.

15.05.2025 14:23  Güncelleme: 14:26
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DÜZCE(İHA) – İSO yönetimini Düzce'de ağırlayan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, yaptığı sonumda Düzce'nin 4 organize sanayi bölgesinde 35 binden fazla kişinin çalıştığını söyledi. İSO tarafından yapılan ilk bin şirket arasında Düzce'den 14 firmanın bulunduğunu aktardı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu. Programında ilk olarak DTSO'nun tanıtım filminin sunumu yapıldı. Sonrasında Oda Başkanı Erdoğan Bıyık Düzce'nin sanayi ve turizm alanlarında gelişimini sürdürdüğünü belirterek, "Bildiğiniz üzere 1999 yılında yaşanan depremlere kadar Düzce, Bolu iline bağlı bir ilçeydi. Bu nedenle ilimizin gelişimi, Bolu'ya endeksliydi. Depremlerden sonra Düzce'nin il olarak ilan etmesi ve hemen ardından da kalkınmada öncelikli bölgeler listesine almasıyla birlikte Düzce'de hızlı bir sanayileşme başladı. Şu anda ilimizde 4 OSB ve 483 sanayici üyemiz yer almaktadır.

Üyelerimiz yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlamakta ve 155 ülkeye ihracat yapmaktadır. Geçen yıl 5 Milyar Dolar'ın üzerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. İSO'nun her yıl düzenli olarak yapmış olduğu Türkiye'nin en büyük ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşları listelerinde Düzce'de yatırımı bulunan firmalarımız da yerlerini almaktadır. 2023 yılının ilk 500 listesinde 8, ikinci 500 listesinde de 6 firmamız yer aldı" ifadelerini kullandı.

İSO Başkanı Bahçıvan, Düzce'nin coğrafi olarak mükemmel bir konumda olduğuna işaret ederek, ilin doğal güzelliklerin korunarak lojistik avantajlarını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bahçıvan, İSO tarihinde bir ilk olan DTSO ziyaretinin güzel işbirliklerine vesile olmasını temenni etti. Programın son bölümünde ise karşılıklı hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

İSO heyeti ve DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Ziyarette proje aşamasında olan mobilya kenti projesi ve diğer mega projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Ardından Başkan Özlü ile birlikte Prusias ad Hypium Antik Kenti'ne geçilerek İSO heyetine kısa bir tanıtım yapıldı. Günün devamında çeşitli fabrikalar ve üretim sahası gezildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Sanayisi İSO Yönetimi Tarafından Değerlendirildi - Son Dakika

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