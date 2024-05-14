Edirne Belediyesi, Çiftçilere Üretim Desteği Sağladı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi, Çiftçilere Üretim Desteği Sağladı

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Edirne Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, üreticilere mazot, gübre, yem, fide, ilaç desteği sağladı. Başkan Akın, desteklerin her yıl artırılarak daha fazla çiftçiye ulaşılacağını belirtti.

14.05.2024 18:56  Güncelleme: 19:12
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(EDİRNE)- Edirne Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, üreticilere mazot, gübre, yem, fide, ilaç desteğinde bulundu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Bugün çiftçilerimizin desteklenmesi tüm tarımsal kuruluşlarımızla birlik ve beraberliğin sağlanmasında bir milat olarak kabul ediyorum. Bugün vereceğimiz mazot, gübre, yem, ilaç ve fide desteklerimizi her yıl arttırarak daha fazla çiftçimize ulaşma gayretinde olacağız" dedi.

Edirne Belediyesi ve tarımsal kuruluşların iş birliğiyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilere törenle üretim desteği verildi. Başkan Akın, üreticilere Edirne Belediyesi Üretici Kartları'nı takdim etti.

"DAHA FAZLA ÇİFTÇİMİZE ULAŞMA GAYRETİNDE OLACAĞIZ"

Başkan Akın, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki, çok büyük tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Edirnemizin çiftçileri her şeyin en iyisine layık. Bu nedenle çiftçilerimize bir nebze olsun katkı sunmak için Edirne Belediyesi Üretici Destek Kartlarımız gelir seviyesi düşük çiftçilerimize vererek temel girdi maliyetlerinde onlara destek olmaya çalışacağız. Bugün çiftçilerimizin desteklenmesi tüm tarımsal kuruluşlarımızla birlik ve beraberliğin sağlanmasında bir milat olarak kabul ediyorum. Bugün vereceğimiz mazot, gübre, yem, ilaç ve fide desteklerimizi her yıl arttırarak daha fazla çiftçimize ulaşma gayretinde olacağız."

"TARIM VE HAYVANCILIK YAPAN İNSANLARIMIZ ÖTEKİLEŞTİRİLDİ"

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, şunları söyledi:

"Ülkemizde çiftçilerimizin bir takım maddi sıkıntıları var fakat bizim daha fazla manenen de sıkıntılarımız var. Tarım ve hayvancılık yapan insanlarımız ötekileştirildi. İlk önce maddi sıkıntılardan önce manevi sıkıntıları, insanlarımızın daha değerli hale getirilmesi bence çok daha önem taşımakta."

"ÜCRETSİZ DAĞITMASI BİZİ MEMNUN ETTİ"

Üretici Mesut Doğan, "Belediyenin bu etkinlikleri düzenleyip kendileri üretip ücretsiz dağıtması bizi memnun etti. Bunun devamını dilerim" diye konuştu.

Üretici Yasemin Dağlı da "Çok güzel bir uygulama, program da hoşumuza gitti. Daha da tanıtımının olmasını arzu ederiz. İleri ki yıllarda devamını diliyoruz. Çiçekleri balkonumuza ekmeyi düşünüyoruz. Hem hatıra hem de çiçekler baharda güzel oluyor. O yüzden saksıyı değiştirip balkonumuza ekeriz" şeklinde konuştu.

Edirne Belediyesi, Çiftçilere Üretim Desteği Sağladı
Kaynak: ANKA

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