Edirne\'de Balkan İş Forumu düzenlendi

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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nca, "Balkan İş Forumu" düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sonbaharda büyük bir fuarla beraber 2 bin iş insanını bir araya getireceğiz. Balkanlardaki sanayi ve ticaret bakanlarımızı yine Türkiye'deki oda ve borsaların başkanlarını burada toplamayı hedefliyoruz" dedi.

Bugün bir restoranda düzenlenen Balkan İş Forumu'na Balkanlar ve Trakya'dan 240 firma katılım sağladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kente yatırım yapacak iş insanlarına bürokratik işlemlerde yardım edileceğini ifade etti. Balkan İş Forumu'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da konuşma yaptı.

"BÜROKRATİK İŞLERE BİZ TALİBİZ"

Yunus Sezer, şunları söyledi:

"Balkanlardan, Trakya'dan güzel iş insanların katılımıyla bu formu kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu bizim ticaret, sanayi adına başlangıcımız. Şu anda 240 tane firmanın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Sonbaharda büyük bir fuarla beraber 2 bin iş insanını bir araya getireceğiz. Balkanlardaki sanayi ve ticaret bakanlarımızı yine Türkiye'deki oda ve borsaların başkanlarını burada toplamayı hedefliyoruz. Kendimize hedef biçtik. Burada iş insanlarımızın yapacakları yatırımlarda ticaret, sanayi ile ilgili bürokrasiyi biz üstlenelim, sizin adınıza biz takip edelim. Bütün bürokratik işlere biz talibiz."

"TÜRKİYE ÇELTİK VE AYÇİÇEK ÜRETİMİNDE BİRİNCİ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Edirne'miz yüzyıllardır farklı kültürlerin farklı inançların bir arada özgürce ve kardeşçe yaşadığı bir kent olmuştur. Bugün Edirne'miz ikisi demiryolu, dördü karayolu olmak üzere altı sınır kapısıyla Türkiye'nin batıya açılan yüzü üretim ve ihracat açısından önemli bir merkez konumundadır. Türkiye çeltik ve ayçiçek üretiminde birinci olan Edirnemiz önemli bir tarımsal üretim merkezi 6,5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyle önemli bir turizm merkezidir."

"ARAMIZA KATILAN BİR ÇOK TANIDIK SİMA GÖRÜYORUM"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ise "Ne mutlu bizlere ki, bugün burada Balkan ülkelerinden aramıza katılan birçok tanıdık sima görüyorum. Bu dostluğumuz geçmişte bölgelerimizin ekonomik işbirliğini test etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz ortak çabalara dayanmaktadır" diye konuştu.