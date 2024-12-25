Edirne'de Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Kent Lokantası Açıldı

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Edirne Belediyesinin Kent Lokantası, yoksulluğu azaltmak amacıyla hizmete açıldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yerel yönetimlerin engellere rağmen halkı rahatlatmak için çalıştığını vurguladı. Lokantada hafta içi 4 çeşit yemek 80 TL'den sunulacak.

25.12.2024 17:53  Güncelleme: 17:57
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(EDİRNE) - Edirne Belediyesinin Kent Lokantası hizmete açıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Ancak yakıcı yoksulluğa karşı şu anda atmamız gereken önemli bir adımdı bu. En uygun fiyatlarla halkımıza ulaşmak, halkımız bir nebze olsun rahatlatmak için yerel yönetimler olarak tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" dedi.

Edirne Belediyesinin Kent Lokantası, Babademirtaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde açıldı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Kent Lokantası'nda hafta içi 4 çeşit yemek 80 TL'den satılacak.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yakıcı yoksulla karşı Kent Lokantası'nın önemli bir adım olduğunu söyledi. Akın, şunları kaydetti:

"Edirne'yi daha iyi bir şehir yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Partimizle birlikte ekonomik sorunların kökten çözümüne ilişkin politikalar üretmekle yükümlüyüz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Ancak yakıcı yoksulluğa karşı şu anda atmamız gereken önemli bir adımdı bu. En uygun fiyatlarla halkımıza ulaşmak, halkımız bir nebze olsun rahatlatmak için yerel yönetimler olarak tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Kent lokantamızın yanı sıra daha önce söylediğimiz gibi belediyemize ait olup işgal altında bulunan yerlerimizin de tahliyesini sağlayarak halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Halkın olanı halka vermeye devam ediyoruz. 'Her mahallemiz her sokağımız kıymetli' diyerek çıktığımız bu yolda halk kafemiz ve 5 ayrı çocuk parkımızın da bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün açılışını yaptığımız bu projeler Edirne'yi daha da güzelleştirecek halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır. Hep birlikte Edirne'yi daha iyi bir şehir yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Edirne\'de Kent Lokantası Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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