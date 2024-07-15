Edirne İpsala Belediyesi\'nde 119 işçi işten çıkarıldı

Yerel

(EDİRNE) -31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye geçen Edirne İpsala Belediyesi, 160 işçiden 119'unu işten çıkardı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Bütün ülkemizin gündemini bu işin almasını istiyoruz çünkü burada dram var. 160 işçinin 119'unun işten çıkarılması nasıl bir aymazlık? Bunu anlatamıyoruz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İpsala Belediyesi önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. Yazgan, 119 işçinin işten çıkarılmasının Türkiye gündemi olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hakkımızı alana kadar durmaya devam edeceğiz"

"160 işçiden 119'u işten çıkarıldı. O günden bu yana işçilerimiz direniyor, eylem yapıyor. İpsala Belediyesi'nin önünde, İpsala Belediye Başkanı'na 'Bizim ne günahımız vardı' diye sesleniyor. Bütün ülkemizin gündemini bu işin almasını istiyoruz çünkü burada dram var. 160 işçinin 119'unun işten çıkarılması nasıl bir aymazlık? Bunu anlatamıyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Artık hükümet yetkilileri AKP'li belediye başkanının kulağını çekecekler mi, uyaracaklar mı, ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz buradayız, gitmiyoruz, hakkımızı alana kadar durmaya devam edeceğiz."