Edirne Uzunköprü'de çeltik üreticisi fiyat düşünce 90 dekarın 40'ını ekmeyecek - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de çeltik üreticisi fiyat düşünce 90 dekarın 40'ını ekmeyecek

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Edirne Uzunköprü\'de çeltik üreticisi fiyat düşünce 90 dekarın 40\'ını ekmeyecek
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Edirne Uzunköprü\'de çeltik üreticisi fiyat düşünce 90 dekarın 40\'ını ekmeyecek
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Edirne Uzunköprü'de çeltik üreticisi Ömer Öztürk, fiyatın 40 liradan 35-36 liraya düşmesi nedeniyle 90 dekarın 40'ını ekmeyeceğini söyledi. Eski CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise OFİS'in 43 lira belirlemesine rağmen alım yapmadığını kaydetti.

(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü İlçesine bağlı Salarlı Köyü'nde çiftçi Ömer Öztürk, çeltik satış fiyatının geçen yıla göre gerilemesine tepki göstererek, "90 dekar yerin seneye 40 dekarını ekmeyeceğim. Maliyetlerin altından kalkılacak gibi değil. Mecbur ekimden vazgeçeceğiz. Vazgeçmezsek batacağız. Şu an borçlanacak durumda değiliz" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Salarlı Köyü'nde çeltik üretimi yapan Ömer Öztürk'ün sorunlarını dinledi. Üretici Öztürk, geçen yıl çeltiğin kilogramını 40 liraya sattığını, bu sene aynı ürünün 35-36 liraya alıcı bulduğunu söyledi.

Gaytancıoğlu da Türkiye'de tarım politikasına yön verenlere seslenerek üreticinin zor günlerden geçtiğini belirtti.

"OFİS, 43 LİRA FİYAT BELİRLEMİŞ AMA ALIM YAPMIYOR"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene çiftçi öyle zor günler yaşıyor ki, 'en kötü yılı' diyebiliriz. Bir yandan 100 liraya dayanan mazot, bir yandan toprak hazırlığı, bir yandan Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi'ye, piyasaya borçlar, bir yanda ürün hasatlarında ele geçen düşük fiyatlar… Bir çeltik üreticisiyle beraberiz, hala ürünü burada. Eline numunesini almış, bunlar bizim bölgemizde yetişen iri tane çeltikler. Ofis, 43 lira fiyat belirlemiş ama alım yapmıyor. Piyasada kaç para? Ofisin alım kapasitesi çok yetersiz. Tüccar da düşük fiyatlarla alıyor. Çiftçimiz üretimden vazgeçecek gibi duruyor. Türkiye'de tarım politikasına yön verenler, sizlere sesleniyorum üreticimizin hali bu…"

"ŞU AN BORÇLANACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Üretici Öztürk de şunları söyledi:

"Şu anda piyasada, fabrikaların alım fiyatı 35-36 lira. Geçen senenin altında. Geçen sene 40 liraydı, bu sene 35-36 lira civarında gidiyor. Bir de harmanda kaliteli malı ilk alıyorlar. İnce tane, susuz kalanların fiyatları daha da düşük oluyor. Fabrika iyi olanı alıyor, diğerleri eleme oluyor. gerçekten çok sıkıntılıyız. 90 dekar yerin seneye 40 dekarını ekmeyeceğim. Maliyetlerin altından kalkılacak gibi değil. Mecbur ekimden vazgeçeceğiz. Vazgeçmezsek batacağız. Şu an borçlanacak durumda değiliz. Şu an sadece verdiğimizi geri alıyoruz. Artı hiç yok."

Kaynak: ANKA
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