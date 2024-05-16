Efeler 09 SFK ile Elazığspor maçı öncesi jandarma 185. Kuruluş Yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Efeler 09 SFK ile Elazığspor maçı öncesi jandarma 185. Kuruluş Yıldönümünü kutladı

Efeler 09 SFK ile Elazığspor maçı öncesi jandarma 185. Kuruluş Yıldönümünü kutladı

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off Grup Finali mücadelesinde Efeler 09 SFK ile Elazığspor arasında oynanan maç öncesi futbolcular, jandarmanın 185. Kuruluş Yıldönümünü kutlamak için pankart taşıdı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarmanın her an milletin emrinde olduğu vurgusu yapıldı.

16.05.2024 09:58
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TFF 3. Lig 2. Grup Play Off Grup Finali mücadelesinde karşılaşan Efeler 09 SFK ile Elazığspor maçı öncesinde futbolcular taşıdıkları pankartla jandarmanın 185. Kuruluş Yıldönümünü kutlarken, jandarmanın her an milletin emrinde olduğu vurgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Nazilli İlçe Stadyumu ve Spor Tesislerinde Efeler09 SFK-Elazığspor arasında oynanan TFF 3'ncü Lig Play Off futbol müsabakası öncesi durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla maç öncesi pankart açılarak hakem ve iki takım kaptanına çiçek takdim edildi. Jandarmanın her an milletin emrinde olduğuna vurgu yapılan pankart sonrasında, sahaya çıkan jandarma ekipleri 2 takıma da başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler 09 SFK ile Elazığspor maçı öncesi jandarma 185. Kuruluş Yıldönümünü kutladı - Son Dakika

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