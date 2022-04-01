Efsane sanayici Cemil Alevli vefatının 50'nci yılında törenlerle anıldı - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu, efsane sanayici merhum Cemil Alevli vefatının 50. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören kurucusu olduğu GKV Özel Okullarında gerçekleşirken törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu örnek sanayici Cemil Alevli ölümünün 50.yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında törenlerle anıldı. Anma törenlerine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli kurulu üyeleri Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen ilk törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba Cemil Alevli'nin yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak "Cemil Alevli, hepimiz için ders niteliği taşıyan 71 yıllık ömründe ekonomik, sosyal ve kültürel alanda sayısız eser bırakmış; öncülük ettiği fikirler ve attığı cesur adımlarla ülkemizde özel bir yere sahip olmuştur. Yaşam felsefesi, ulusal kalkınma hamlesine katkıları ve Gaziantep'in çağdaş kent kimliğine kavuşmasındaki çabaları ile örnek olmuş; 1932' de Gaziantep'in ilk ve o dönemde ülkemizin en büyük tekstil fabrikalarından biri olan Velic iplik fabrikasını kurarak bugünkü tekstil sanayinin temelini atmıştır. Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı yapan ve 1946 yılında Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya giren Cemil Alevli kişiliği, çalışmaları ve başarıları ile sanayici ve girişimcilere örnek olmuş ve Gaziantep sanayisi ve ekonomisinin temelini oluşturmuştur. Bilgi ve deneyimlerini toplumla paylaşmış, yeni iş kuracaklara rehberlik yaparak yaşadığı tecrübeleri büyük bir sabırla aktaran bir toplum öğretmeni olmuştur. Gaziantep'te eğitimin yüz akı olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını kurmuş ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek binlerce laik, Atatürkçü, aydın gencin yetişmesine vesile olmuştur. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını geleceğe taşımak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışarak onun idealindeki gençleri yetiştireceğimize söz veriyoruz" dedi

"Öğrenciler Okullarının kurucusunu unutmadı"

GKV'li öğrencilerde merhum Cemil Alevli'nin yaşamından kesitler anlatan bir oratoryo sahneledi. Cemil Alevli'nin geçlere yönelik mektubu okunurken minik öğrenciler de üzerlerindeki siyah renkli kostümlerle sergiledikleri danslarla dikkat çekti. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta Cemil Alevli'nin mezarı başında da bir tören düzenlenerek merhum dualarla anıldı.

Cemil Alevli'nin eseri Gaziantep Kolej Vakfı 59.yılında

Cemil Alevli'nin temellerini atarak kuruluşunu gerçekleştirdiği GKV Özel Okullarının Gaziantep ve Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını ve bu süreçten bu yana Nüket Ersoy başkanlığında GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulunun destekleriyle Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumu olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki Merhum Cemil Alevli'nin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına, Gaziantep'e ve ülkemize kazandırdıklarının ticari bir başarının çok ötesinde olduğunu belirtti.

Tiryaki yaptığı açıklamada "Merhum Cemil Alevli ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi Gaziantep'in en itibarlı eğitim kurumu haline getiren kurumsal kültürümüz, yerel ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür. Cemil Alevli'nin 'Sıradan bir insan olmak kolay, iyi bir insan olmak zordur. Mükemmellik büyük çaba gerektirir' sözünü şiar edinerek şehrimizin sadece eğitim alanında kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de çaba göstermeye devam ediyor ve bu alanda örnek olmayı sürdürüyoruz. 59 yıldan bu yana süre gelen vizyonumuz ve başarılarımızla örnek alınan ve her geçen yıl güçlenen bir eğitim kurumu olmaya devam ediyoruz. Yarım asrı aşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını geleceğe taşımak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Cemil Alevli'yi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.' dedi.

Cemil Alevli'nin hayatı hikayesi

Cemil Alevli, 17 Ekim 1901 yılında Gaziantep'te doğdu. Babası Aliveli oğullarından Mustafa Remzi Efendi, annesi İbrahim Beşezade Sait Ağanın kızı Hatice Hanımdır. Cemil Alevli eğitim hayatına Fatma Hoca aldığı derslerle başlar.

Gaziantep savunmasında görev aldı

Gaziantep Savunması yıllarında 19 yaşında olan Cemil Alevli bir müddet Balıklı Cephesinde görev yapar. Daha sonra kentte bulunan çocuk ve kadınların Tekirsin köyüne nakledilmesi görevi verilir ve bu kafilenin savaş bitene kadar güvenlik sorumluluğu Cemil Bey tevdi edilir.

Gaziantep'in kalkınmasında görev almak üzere Avrupa'da yüksek öğrenim yaptırılmak için Gaziantep'ten 5 genç seçilir ve Özel İdare tarafından Almanya'ya gönderilir. İşte bu beş gençten birisi de Cemil Alevlidir.

1926 yılında İstanbul hakimlerinden Mehmet Ali Kavadar'ın kızı Mehlika Hanımla evlenir. Bu evlilikten Oktay, Nüket ve Ayla adında üç çocuğu dünyaya gelir.

Gaziantep'in ilk entegre fabrikasını kurdu

Cemil Alevli değişik iş kollarında 7 yıl süren ticaret hayatına başlar. Bu süreç içerisinde fabrikayı kurmak için gerekli sermayeyi oluşturur ve karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen 1932 yılında Gaziantep'te Velic iplik fabrikasını kurarak bir ilke imza attı. Bu fabrika kentimizde kurulan ilk fabrika olduğu gibi bugünkü tekstil sanayinin önderliğini yapmıştır.

Cemil Alevli, toplumsal kalkınma ve dayanışmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak maksadıyla kurulan bazı derneklerde görev aldığı gibi, Kızılay ve Türk Ocağının da uzun süre üyeliğini yaparak çalışmalarına önemli destekler sağlar. Cemil Alevli uzun yıllar da Belediye şehir meclis üyeliği yapmıştır. 1927 yılından beri üyesi olduğu Gaziantep Ticaret Odası başkanlığını ve meclis başkanlığını da başarıyla yürütmüş olan Cemi Alevli, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının dünya piyasalarına açılmalarında önderlik görevi üstlenmiştir.

Örnek bir siyaset adamı olmayı başardı

1946-1950 yılları arasında Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Cemil Alevli, kara, hava ve demir yolu ulaşımıyla ilgili olduğu kadar, devlet yatırımlarının Gaziantep'e yapılması yönünde ki çalışmalara da imza atarak Tekel'in genişletilmesi, kara yollarının geliştirilmesi, eğitim alanında önemli hamlelerin başlatılması gibi kenti yakından ilgilendiren sorunlara çözümler üretmiş ve bu alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirmiştir.

Eğitime katkısı

Cemil Alevli 1952 yılında Yazıcık semtinde Mehlika Alevli İlkokulu'nu, 1963 yılında da Karşıyaka semtinde 20 bin metrekare alan üzerine Adsız İlkokulunu yaptırmıştır. Mütevazı bir kişiliğe sahip olan Cemil Alevli birçok alanda ki hizmetlerinin kamuya yansımasına izin vermediği gibi yaptırdığı okullara da isminin verilmesini kabul etmemiş, bu tür hizmetlerin millete vefa borcu olduğu düşüncesini savunmuştur. Vefatından sonra Adsız İlkokulu'nun adı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cemil Alevli İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. Yabancı dil ve çağdaş eğitiminin önemine inanan Cemil Alevli 1963 yılında Özel Gaziantep Koleji'ni kurmuş, tüm hayatını bu projenin gerçekleşmesine vakfetmiştir. - GAZİANTEP