Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sinop Şubesi Başkanı Celal Şahbenderoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin maddi ve manevi sorunlarına dikkat çekerek, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz ama bu kutlamalar maalesef sözde kalıyor. Sadece eğlencede kalıyor, öğretmenlerin sorunları hiçbir şekilde bu kutlamalarda dile getirilmiyor" dedi.

Eğitim-İş Sinop Şubesi Başkanı Celal Şahbenderoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Ulu Önder Atatürk'ün başöğretmen unvanını aldığı bugün, tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Şahbenderoğlu, "Yine 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz ama bu kutlamalar yine maalesef sözde kalıyor. Sadece eğlencede kalıyor ama öğretmenlerin sorunları yine hiçbir şekilde bu kutlamalarda dile getirilmiyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin maddi, manevi birçok sorunla boğuşmak durumunda kaldığını, yüklerinin de günden güne arttığını söyleyen Celal Şahbenderoğlu, Eğitim-İş'in, öğretmenlerle ilgili yaptığı araştırmayı aktardı.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 75'inin, aldıkları ücretin yüzde 75'inin gıda harcamasına gittiğini, yüzde 65'inin, borç ve kredi kartı borcu ödediğini söylediğini belirten Şahbenderoğlu, ankete katılanların hemen hemen hepsinin, kira giderlerinin en önemli kalemi tuttuğunu beyan ettiğini, hatta İstanbul'da çalışan öğretmenlerin kiranın, maaşlarının yüzde 90'ına varan bir rakama kadar ulaştığından bahsettiklerini söyledi.

Celal Şahbenderoğlu, ankete göre, emekliliği hak ettiği halde aylıkların düşük olması nedeniyle emekliye ayrılmadığını söyleyen öğretmenlerin oranının yüzde 60 olduğunu bildirdi.

Öğretmenlerin yüzde 95'inin, "angarya ile uğraştıkları" sorununu dile getirdiklerini anlatan Şahbenderoğlu, "Yüzde 25'i öyle ya da böyle bir şekilde şikayete maruz kalmış. CİMER'deki bu şikayetleri birçoğumuz biliyoruz. Birçoğu gereksiz, anlamsız ciddiye alınmayacak şikayetler ama öğretmenimizin huzurunu bozmaya da yeten bir durum meydana getiriyor. Dolayısıyla yüzde 80'i de bu durumlardan dolayı da motivasyonun düşük bir şekilde çalıştığını yine beyan etmişler" dedi.

"MERKEZİ SINAV SİSTEMİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÖZERKLİĞİNE ZARAR VERİYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen merkezi sınav uygulamasına da değinen Şahbenderoğlu, Eğitim-İş'in söz konusu uygulamayı yargıya taşıdığını hatırlattı. Öğretmenin kendi öğrencisini değerlendirmesinin mesleki özerkliğin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Şahbenderoğlu, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 90'ının, merkezi sınav uygulamasının kendi yapılarına zarar verdiğini, sakıncalı olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Şahbenderoğlu, ankette öğretmenlerin yüzde 80'inin kendini güvende hissetmediğini de söylediğini belirterek, "Yine yüzde 17 civarında öğretmenimiz öyle ya da böyle bir şekilde yine şiddete maruz kaldığını beyan etmişler. Çarpıcı bir rakamımız daha var. Maalesef öğretmenlerimizin bakın bu yine ciddi bir oran, yüzde 55'i idareden gerekli desteği bu konularda görmediğini ve hatta daha çok işlerini zorlaştırdığını söylüyorlar" dedi.

"BAKANLIK HER ŞEYDEN ÖNCE ÖĞRETMENLİĞE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMELİ"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını eleştiren Şahbenderoğlu, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin yüzde 99'u neredeyse yüzde 100'e yakını şunu söylüyor. 'Mesleklerinin itibar görmediğini, itibarsızlaştırıldığını'. Burada tabii ki en büyük pay bakanlık. Bakanlığın bizzat yapmış olduğu uygulamalar maalesef bizim ulvi mesleğimiz, öğretmenliğimizi, toplumun gözünde, değersizleştirişi bir duruma düşürüyor. Öğretmenlik, her şeyden önce saygınlığın ön planda olduğu bir meslek olmalıdır. Biz geleceği yetiştiriyoruz. Geleceğin gençlerini yetiştiriyoruz. Toplumun bize saygı duyması ve o toplumun bize çocuklarını gönderen o toplumun bize saygı görmesi gerekliliğini artık bakanlık bir an önce anlaması gerekiyor. Bu bizim en önemli özelliğimiz. Eğer toplum huzurlu bir şekilde o saygınlığı öğretmene vermezse, o saygınlığı duymazsa öğretmene karşı öğrenci de duymaz. Öğrenci duymazsa eğitimin en temel noktaları çökmüş anlamına gelir. O yüzden bu hususu özellikle tekrar tekrar üzerine basarak söylüyoruz. Her şeyden önce bakanlığın bizzat kendisi öğretmenliğine saygı duymayı öğrenmeli. Öğretmenliğin saygınlığını yüceltmek için bir çabalar sarf etmeli. Tabii bunun birçok boyutu var. Maddi, manevi birçok ayağı var. Sıraladık. Rakamlar ortada. Maddi ve manevi birçok sorunlar yaşıyor. Bu da onların saygınlığını maalesef zedeliyor."