Eğitim İş'ten Temizlik Eylemi

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Eğitim İş Eskişehir Şubesi, okullardaki temizlik sorununa dikkati çekmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünü süpürdü. Daha sonra basın açıklaması yapan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, "Eğitim sistemimiz, iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. 19,9 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir" dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte temizlik sorunu da büyümeye devam ediyor. Eğitim İş Eskişehir Şubesi, okullardaki temizlik sorununa dikkati çekmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünü süpürdü. Daha sonra basın açıklaması yapan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan şunları söyledi:

"Eğitim sistemimiz, iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. 19,9 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez. Eğitim-İş olarak, okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanması için eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız.

"Haftada 3 gün 8 bin 447 TL'ye çalıştırılmak emek sömürüsüdür"

İşgücü Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in aynı zamanda emek sömürüsü olduğunu belirten Arslan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirildiği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitim-İş olarak yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Özellikle pandemi sürecinde okulların hijyenik olmasının önemi herkesçe kavranmış olmasına rağmen ve okullarımızda artan şiddet olayları koca bir tehlike olarak gözümüzün önünde büyürken Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlar karşısında bugüne dek bir çözüm iradesi göstermemiştir. Bugün ise sorunu daha da beter hale getirmeyi seçmiştir. 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İşgücü Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli sömürünün önünü açmıştır. Bu yönetmeliğe göre haftanın 3 günü 8 bin 447 TL'ye çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir, üstelik bu asla kabul edilemeyecek bir emek sömürüsüdür."

"Bakanlık artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir"

Bakanlığın okulların temizliğinden elini tamamen çektiğini ve temizlik ihtiyacını velilerin sırtına yüklediğine dikkat çeken Arslan, "Asgari ücretin açlık sınırının ve resmi enflasyon oranının bile altında kaldığı bir ülkede, bizzat devleti yönetenlerin herhangi bir iş için asgari ücretin altında bir ücret teklif etmesi utanç vericidir ve hukuksuzdur. Üstelik MEB tarafından cazipmiş gibi ambalajlanan bu sistemin işsiz yurttaşlar tarafından dahi ne kadar kabul edilemez bulunduğu sendikamıza yurdun dört bir yanından gelen telefonlarla ispat bulmuştur. Hemen her ilden birçok okul yöneticisi, bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını, gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık, artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı eğitim ve güvenli okul haktır"

Arslan "Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz! Kendi lükslerini 'itibardan tasarruf olmaz' tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, 3. sayfa haberlerinin rutin mekanları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyoruz" dedi.