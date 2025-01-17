Eğitim-Sen'den Bakan Tekin'e Karne - Son Dakika
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Eğitim-Sen'den Bakan Tekin'e Karne

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Eğitim-Sen Mersin, Milli Eğitim Bakanı Tekin için 'karne' hazırladı; eğitimdeki sorunlara dikkat çekti.

17.01.2025 17:15
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(MERSİN) - Eğitim-Sen Mersin Şubesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için de "karne" hazırladı. Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, "Eğitime ayrılan bütçeden tutalım eğitimde güvencesizliğe kadar, eğitimdeki temizlik ve hijyenden tutalım öğrencilerimizin eğitim hakkına kadar çok ciddi sorunlarımız var" dedi. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Mersin Şube Başkanı Nebil Birtek ise, "12 aylık belirli süreli iş sözleşmeleri bizi mevsimlik işçi durumuna sokuyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bugün sona ermesinin ardından Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için temsili karne hazırladı. Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, şunları söyledi:

"Her dönem genel merkezimizin eğitim öğretim yılı dönem raporunun özetini ve bakanımıza karnemizi vermek üzere karşınızdayız. Raporun özeti diyorum çünkü Türkiye'de eğitim öğretimin sorunları böyle 10 sayfalık raporlara sığacak kadar kısa değil. Özellikle deprem sonrası süreçle birlikte ve ÇEDES ve benzeri projelerle eğitimde dinselleştirmeyi hedef haline getiren Yusuf Tekin'in özel görevi sayesinde eğitim içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya. Eğitime ayrılan bütçeden tutalım eğitimde güvencesizliğe kadar, eğitimdeki temizlik ve hijyenden tutalım öğrencilerimizin eğitim hakkına kadar çok çok ciddi sorunlarımız var."

"Bakana karne bile vermiyoruz"

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Mersin Şube Başkanı Nebil Birtek ise, "2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitirmiş durumdayız. Eğitimde sorunların çözülmesi bir yana sorunlar giderek ağırlaşmakta ve artmaktadır. Bu açıdan biz Milli Eğitim Bakanına karne vermeyeceğiz. Çünkü bir karne bile hak edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı bir karneyi bile hak etmemektedir. Öğrenciler, öğretmenle ve veliler açısından da durum farklı değildir. Adaletsiz mülakatlarla kamuya atamanın hepten önünün kapatılması, okullarda güvenlik, sağlık ve kaliteli ders ortamının yok edilmesiyle veliler özel okullara yönlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Özel sektör öğretmenleri mevsimlik işçi gibi"

Milli Eğitim Bakanlığının, özel okullarda taban maaş uygulamasını kaldırarak özel sektör öğretmenlerini asgari ücretin altında ücretlere mahkum ettiğini kaydeden Birtek, "Patronların öğretmenleri asgari yaşama mahkum etme çabası yalnızca ücretlerle sınırlı kalmıyor. Kendimizi asla geçindiremeyeceğimiz bu ücretlerle kamudaki meslektaşlarımızın iki üçü katı derse giriyor, bu da yetmezmiş gibi 12 aylık belirli süreli iş sözleşmeleri bizi mevsimlik işçi durumuna sokuyor. Dahası 10 aylık sözleşme dayatmaları bizi bu ülkedeki en güvencesiz emekçiler sınıfına sokuyor" dedi.

Eğitim-Sen\'den Bakan Tekin\'e Karne
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim-Sen'den Bakan Tekin'e Karne - Son Dakika

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