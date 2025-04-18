Eğitimcilerden Tepki: Salih Dede Lisesi Mesleki Okula Dönüşsün İstemiyor - Son Dakika
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Eğitimcilerden Tepki: Salih Dede Lisesi Mesleki Okula Dönüşsün İstemiyor

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İzmir'de eğitimciler, Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi'nin Mesleki Lise'ye dönüşümüne karşı çıktı.

18.04.2025 13:52
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(İZMİR)- İzmir'de eğitimciler ve veliler, Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi'nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tepki gösterdi. Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Şen, "ÇEDES ve benzeri  protokoller ile tarikat ve cemaat gibi yapıların giremedikleri köklü okullarımızın türünü değiştirerek, hiçbir objektif kriter olmadan ve yandaş atamalar ile mevcut öğretmenleri norm fazlası yaparak, öğretmen kadrolarını değiştirip okul kültürünü bozmaya çalışmaktan vazgeçin" dedi.

İzmir'de Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi'nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesine eğitimciler ve veliler tepki gösterdi. Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube üyeleri ve veliler, "Direne direne kazanacağız", Laik bilimsel parasız eğitim", "Çocuk işçiler istemiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Korkmuyoruz susmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganları attı.

"Yeni sorunlar her gün karşımıza çıkıyor"

Şube Başkanı Özgür Şen, şunları söyledi:

"MEB, eğitimde sorunlar her geçen gün artarken, bu sorunları çözmek yerine her gün yeni sorunlarla karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Ekonomik kriz nedeniyle çocuklar okula aç gelirken, öğrenciler okuldan uzaklaşırken, okullarda kalıcı temizlik ve güvenlik personeli yok iken, okulların fiziki yapıları ve eksiklikleri dururken yeni sorunlar her gün, her hafta, her ay karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Bugün burada toplanmamızın nedeni 35 yıllık tarihi ile İzmir ve Balçova ilçemizde hafızalarda yer edinmiş Salih Dede Anadolu Lisesi'nin, müfettiş raporu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmeye çalışılmasıdır. Raporun sonucunu henüz bilmiyoruz ama Eğitim-İş ve veliler olarak Salih Dede Anadolu Lisesi'nin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesini istemiyoruz."

Öğretmen kadrolarını değiştirip okul kültürünü bozmaya çalışmaktan vazgeçin"

Meslek liselerine karşı olmadıklarının altını çizen Özgür Şen, "Bunun nedeni mesleki ve teknik eğitime karşı olmamız değil, yapılan uygulamanın yanlış olmasıdır. Meslek liselerini önemsiyor, gerekli yatırımlar ile çağa ve ihtiyaca uygun meslek liselerinin yapılmasını istiyoruz. Bugün yaşadığımız duruma neden karşı olduğumuzu MEB'e bir kez de buradan sıralayalım; ÇEDES vb. protokoller ile tarikat ve cemaat gibi yapıların giremedikleri köklü okullarımızın türünü değiştirerek, hiçbir objektif kriter olmadan ve yandaş atamalar ile mevcut öğretmenleri norm fazlası yaparak, öğretmen kadrolarını değiştirip okul kültürünü bozmaya çalışmaktan vazgeçin! Salih Dede Anadolu Lisesi'nin fiziki yapısı yetersiz. Tek bir binadan oluşmaktadır ve sınıfları küçüktür. Günümüzde meslek liseleri kampüs şeklinde ayrı ayrı atölyelerin olduğu, modern aletlerin ve malzemelerin yer aldığı yer aldığı yerler olmalıdır. Salih Dede Anadolu Lisesi binası meslek lisesi olmaya uygun değildir" diye konuştu.

"Velilerimiz çocuklarını özel okula mı yollayacaklar?"

Balçova'da 3 Anadolu Lisesi olduğunu belirten Şen, şöyle devam etti:

"Balçova'da bulunan ortaokullardan yaklaşık 400 öğrenci mezun olmakta ve Proje okulu olan Balçova Anadolu Lisesi sınav ile öğrenci aldığı için çevre ilçelerden de öğrenciler gelmektedir. Çocuklarını Anadolu lisesinde okutmak isteyen velilerimiz de Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ve Salih Dede Anadolu Lisesi'ne göndermektedirler. Burası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunda, velilerimizde çocuklarını meslek lisesine göndermek istemez ise ne yapacaklar? Mevcut ekonomik koşullarda velilerimiz çocuklarını özel okula mı yollayacaklar? Velilerimiz çocuklarımızı Anadolu lisesine gönderebilmek için başka ilçelerde mi okul arayacaklar? Yakınlarında okul var iken toplu taşıma ve servis ile başka ilçelere gitmek, güvenlik sorunlarını ortaya çıkaracak, çocuklarımıza zaman kaybı, ailelerimizde ekonomik yük bindirecek. Salih Dede Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve idari kadrosu laik, bilimsel ve çağdaş eğitim uygulamaktadır. Okul başarı puanı her yıl artmakta iken mevcut durumu bozmak kimin işine yarayacak? Öğretmenlerin birçoğu norm fazlası durumuna düşecek, bu durum hem öğretmenlerimizi mağdur edecek hem de kamu zararı oluşturacaktır."

"MESEM'e çevirdiğiniz binaları yeniden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine dönüştürebilirsiniz"

"Okullaşma oranı artması okul tabelalarını değiştirerek değil yeni okul binaları yaparak sağlanır" diye devam eden Özgür Şen, "Geçen yıllarda ilkokullar içinde yan yana tabelalar asarak anaokulları açtınız. Anaokulu artsa da bina yetersizlikleri yüzünden o anaokullarını şimdi kapatmak zorunda kaldınız. İlkokul normunda çalışır iken, açılan anaokulu normuna geçen eğitim çalışanlarının, düzgün planlama yapmadığınız için okullar kapatılınca norm fazlası durumuna düşmesine, motivasyonlarını düşürerek belirsizliğe sebep oldunuz. Eğitim çalışanlarının yine aynı sorunları yaşamasını istemiyoruz! MESEM'ler eliyle çocuklarımız okuldan uzaklaştırılmakta, kontrolsüz bir şekilde sermayenin eline teslim edilmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oranını arttırmak istiyorsanız, MESEM'e çevirdiğiniz binaları yeniden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine dönüştürebilirsiniz. Eğitim-İş olarak Salih Dede Anadolu Lisesi'nin dönüştürülme sürecinin takipçisi olduğumuzu, süreç devam ederse yasal yollara başvuracağımızı, buradan bir kez daha bildiriyoruz. Velilerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Veliler olarak kabul etmiyoruz"

Öğrenci velisi Özge Taşkın da "Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi 1990'dan beri hali hazırda verdiği eğitimin, meslek lisesi adı altında değiştirilmek istenmesini şiddetle kınıyor ve okulumuzun bu sistemde eğitim vermesini biz veliler olarak kabul etmiyoruz. Eğitim sürecinin zor şartlardan geçtiği ülkemizde, sistemsizliğin içinde boğuşurken okulumuzun eğitim ve öğretiminden son derece memnun olan yine biz veliler, okulumuzun sistemin neden değiştirilmeye çalışıldığını anlamış değiliz. Yüz metre ilerisinde meslek lisesi varken ve kontenjanı dolmamışken Balçova'da niteliksiz yani puanla değil ortalama ile okula kayıt olan iki okuldan biriyken neden böyle bir uygulamaya geçilmek istenmesini bizlere mantıklı bir açıklaması olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz veliler ve özellikle öğrenciler olarak okulumuzun ve gösterdiği eğitim faaliyetlerinden çok memnunuz. Bizlerin sesi olmasını rica ediyor bu duruma dur demenizi istiyoruz" diye konuştu.

Eski müdür: Okul elimizden gidebilir

Eski okul müdürü ve Atatürk Düşünce Derneği Balçova Başkanı Cengiz Kanat, okul arazisinin bağışlandığını aktararak, "Burayı bağışlayanlar burayı genel lise olarak bağışlamışlardır. Yarın öbür gün, rahmetli Salih Dede'nin yanı Salih Gümüşçay'ın varizleri 'Bizim dedemiz burayı genel lise olarak bağışlamıştı siz burayı farklı amaçla kullanıyorsunuz' deyip dava açar ve bizim o binamızı komple Milli Eğitim'den geri alabilir. Böyle bir kaygımız var. Çünkü bağış protokolü okulun kayıtlarında yok. O protokole ulaşılmalı. Bu farklı sonuçlara da gidebilir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitimcilerden Tepki: Salih Dede Lisesi Mesleki Okula Dönüşsün İstemiyor - Son Dakika

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