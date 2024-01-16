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Elazığ Barosu, CMK ücret tarifesinin iptali için Danıştay'a dava açacak - Son Dakika
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Elazığ Barosu, CMK ücret tarifesinin iptali için Danıştay'a dava açacak

Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinde yapılan yüzde 58,40 oranındaki artışın emeğin karşılığı olmadığını belirterek, tarifenin iptali için Danıştay'a dava açacaklarını duyurdu. Efe, mevcut ekonomik koşullarda artışın mümkün olmadığını ve CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenerek revize edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CMK beraat vekalet ücretlerinin de kanuni güvence altına alınması gerektiğini ifade etti. Elazığ Barosu, Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içinde hareket ederek haklarını savunacaklarını açıkladı.

16.01.2024 - 12:45,
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SERRA TAYLAN

Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe, yüzde 58,40 oranında artış yapılan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin iptali için Danıştay'a dava açacaklarını belirterek "CMK ücret tarifesi kapsamında yapılan ücret artışı emeğimizin karşılığı değildir. Ayrıca mevcut ekonomik koşullarda artış demek dahi mümkün değildir" dedi.

Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve ücretlerde ortalama yüzde 58,40 oranında artış yapılan CMK ücret tarifesiyle ilgili açıklama yaptı.

"MEVCUT EKONOMİK KOŞULDA ARTIŞ DEMEK DAHİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Melih Efe şunları söyledi:

"Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı tarifesi 13 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve artış oranı yüzde 58 olarak belirlenmiştir. CMK ücret tarifesi kapsamında yapılan ücret artışı emeğimizin karşılığı değildir. Ayrıca mevcut ekonomik koşullarda artış demek dahi mümkün değildir. Bu konu ile alakalı gerek Türkiye Barolar Birliği'ne, gerek Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Elazığ Barosu olarak kendi tespitlerimizi ve çalışmalarımızı daha önce de dile getirmiştik. Bugün yeniden söz etmek gerekirse, CMK ücret tarifesinin KDV'den muaf tutulması gerekmektedir. Tarifenin halen belirli bir yüzdenin altında kaldığı ve iyileştirilmediğini düşünmekle birlikte asıl olması gerekenin CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenerek bir an önce revize edilmesi gerektiğidir. CMK beraat vekalet ücretleri konusunun da mahkemelerin inisiyatifinden kurtarılarak kanuni güvence altına alınması gerekmektedir.

"AVUKATLIK MESLEĞİ İCRA EDİLEMEZ HALE GELMİŞTİR"

Sonuç olarak avukatlık mesleğinin geldiğimiz noktada icra edilemez hale geldiği tüm meslektaşlarımızın malumudur ancak tüm sorunlarımızı şu an aktarmamız gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım olmayacaktır. CMK ücret tarifesi özelinde şunları söylemek istiyoruz; Türkiye Barolar Birliği tarafından yüzde 90 oranında artış yapılması yönünde Adalet Bakanlığı ile sağlanan taslak metin üzerindeki mutabakata rağmen Maliye Bakanlığı tarafından bu taleplerin reddi ile yüzde 58 oranında bir atış gerçekleştirilmiştir. Bu hususla alakalı olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından Danıştay'da tarifenin iptali hususunda dava yoluna gidilecektir. Ayrıca 17 Ocak Çarşamba günü olağanüstü olarak Ankara'da toplantı kararı alınmış olup eylem planı üzerinden tüm baroların görüş ve tavsiyelerinin aktaracağı bir toplantı düzenlenecektir. Elazığ Barosu olarak CMK ücret tarifesi konusunda nihai olacağını düşündüğümüz 17 Ocak tarihli toplantıdan sonra Türkiye Barolar Birliği ile fikir ve eylem birliği içerisinde kendi hakkımızı savunmaktan imtina etmeyeceğimizi ve gerekli tüm adımları atacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Elazığ Barosu, CMK ücret tarifesinin iptali için Danıştay\'a dava açacak
Kaynak: ANKA
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