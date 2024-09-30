Elazığ'da aylık 70 bin TL'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu - Son Dakika
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Elazığ'da aylık 70 bin TL'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu

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Elazığ'da sürü sahipleri, aylık 70 bin lira maaş ve 30 GB internet vermelerine rağmen çoban bulmakta zorlanıyor. Gençlerin çobanlık mesleğine ilgi göstermemesi, üreticileri zor durumda bırakıyor.

30.09.2024 11:01
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Elazığ'da sürü sahipleri artık çoban bulamaz hale geldi. Aylık 70 bin lira alan ve yeme, içme, barınma ile kıyafeti sürü sahibi tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor. Tüm istekleri karşılayan üreticiler yine de çalıştıracak çoban bulamıyor. Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Durum böyle olunca üreticiler büyük sıkıntı çekmeye başlarken çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor. Sürü sahipleri tüm istekleri kabul etmesine rağmen yine de çoban bulamıyor. Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor. Altını bulabildiklerini fakat çobanı bulamadıklarını dile getiren Çelenk, önceden kontör isteyen çobanların artık internet talep ettiklerini söyledi.

Elazığ'da aylık 70 bin TL'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu

"ŞU ANDA 70 BİN TL AYLIK VERİYORUZ"

Şavak aşiretinin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Nurettin Çelenk, "Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum" dedi.

Elazığ'da aylık 70 bin TL'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu

"ALTINI BULABİLİYORSUN AMA ÇOBANI BULAMIYORSUN"

Çobanın kendileri için çok önemli olduğunu ve çobansız yapamadıklarını dile getiren Çelenk, "500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor. Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun" diye konuştu.

Elazığ'da aylık 70 bin TL'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu

"BENİM AYLIK 30 GB İNTERNETİM OLACAK"

Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, "Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından buyana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim" şeklinde konuştu.

Elazığ\'da aylık 70 bin TL\'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da aylık 70 bin TL'ye çalışacak çoban bulmak hayal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ismail:
    yalan 25 ten fazla vermiyorlar bakmayın böyle dediklerine 13 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    kendin yap cobanligini. bir de bu moda oldu çoban bulamıyoruz, hadi ordan troll kafa. herkes kendi koyununu kendi otlatir.. 7 5 Yanıtla
  • sahbaz:
    elazigliyim bu haber yalan valla hadi versinler gideyim sahtekarlar savaklilar hep boyle atiyor 3 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Altın'ı bulabiliyor muş ! İnsan'ı "para" ile satın alacağını sanıyorsun ağa . Bu kafa ile daha çok aranırsın . 3 0 Yanıtla
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