Elazığ'da Esnaf Krizle Yüz Yüze - Son Dakika
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Elazığ'da Esnaf Krizle Yüz Yüze

Elazığ\'da Esnaf Krizle Yüz Yüze
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Elazığ'da esnaf, artan kira ve sigorta primleri yüzünden zor durumda; faizsiz kredi talep ediliyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, artan iş yeri kiraları ve sigorta primleri nedeniyle esnafın ağır bir darboğazla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dün 5-6 bin lira olan iş yeri kiraları bugün 60-80 bin liraya, hatta 100 bin liranın üzerine çıktı. Önceden Elazığ'da yaklaşık 20 bin esnaf vardı, bugün bu sayı 17 binlere düştü. Esnaf artık dükkân açmayı değil, kapatmayı düşünüyor" dedi.

Havabulut, yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik krizin uzun süredir devam ettiğini, bunun etkilerinin esnafı da şirketi de büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

Ekonomik krizin küçük esnaf açısından en önemli nedenlerinden birinin işletme giderleri ve kira maliyetleri olduğunu anlatan Havabulut, "Dün aylık 5-6 bin liraya kiralanan iş yerlerinin kiraları bugün bulunduğu yer ve konumuna göre 60-80 bin liraya, hatta 100 bin liranın üzerine çıkmıştır. Bu rakamlar arttıkça vatandaşın alım gücü düştü, esnafın sattığı ürünler de zamlandı. Artan dükkân kiraları nedeniyle ürün fiyatları yükseldi ve bu durum piyasada çok ciddi bir krize yol açtı. Biz esnaf olarak bu sıkıntıları yaklaşık 3-4 yıldır yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

"ESNAFIN BAĞ-KUR PRİMLERİ ÇOK YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTI"

BAĞ-KUR primlerinin esnafın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini söyleyen Havabulut, prim gün sayısını dolduran esnafın 7 bin 200 prim günü düzenlemesini beklediğini belirtti.

Havabulut, "Esnafın BAĞ-KUR primleri çok yüksek seviyelere ulaştı. Esnafın zaten çok fazla gideri var ve bu durum artık büyük bir yük hâline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her fırsatta seçim dönemlerinde esnafımıza bir müjde olarak ifade etti. Ancak aradan 3-4 yıl geçmesine rağmen bu düzenleme henüz hayata geçirilmedi. Eğer bu müjde gerçekleşirse birçok esnafımız emekli olacak, aynı zamanda prim gününü tamamladığı için BAĞ-KUR primi ödeme yükünden kurtulacaktır" diye konuştu.

"ESNAFA FAİZSİZ KREDİ VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Elazığ'da son yıllarda esnaf sayısında ciddi azalma yaşandığını belirten Havabulut, esnafa can suyu olacak faizsiz kredi desteği istediklerini bildirdi.

Havabulut, şunları kaydetti:

"Bu kadar ceza ve bu kadar ekonomik sıkıntı varken, Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnafa faizsiz kredi verilmesini talep ediyoruz. Bu krediler sayesinde esnafımızın bir nebze olsun nefes alacağına inanıyoruz. Önceden yaklaşık 20 bin civarında esnafımız vardı. Bugün ise bu sayı 17 binlere kadar düştü. Sonuç itibarıyla esnaf artık dükkân açmayı değil, dükkân kapatmayı düşünüyor. Çünkü para kazanamıyor."

"ESNAFIMIZIN EN BÜYÜK SIKINTISI KİRA BEDELLERİ İLE SSK VE BAĞ-KUR"

Elazığ Terziler Odası Başkanı Erdem Özatlı da küçük esnafın ekonomik koşullar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, kira bedelleri ile sigorta primlerinin esnafın en önemli sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Esnafın özellikle BAĞ-KUR primlerini ödeyemediğini ifade eden Özatlı, "Esnafımızın en büyük sıkıntısı kira bedelleri ile SSK ve BAĞ-KUR ödemeleri. BAĞ-KUR'u esnaf ödeyemiyor. Esnafın o bedeli ödemesi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 30-40 oranında bir indirim yapılması gerekir. Esnaf bunu ödeyebilir, yanında çalışan elemanı da bulur. Esnaf şu anda BAĞ-KUR'u yatıramıyor. Yatıramayınca borcu dağ gibi büyüyor. Yapılandırma geldiğinde de yüzde 30-40 faizle 7-8 ay içinde ödemesi gerekiyor. Esnaf hiçbir şekilde bunun altından kalkamıyor" ifadelerini kullandı.

Piyasadaki durgunluğun ticareti olumsuz etkilediğini belirten Özatlı, "Şu anda piyasanın durgunluğu esnafı zorda bırakmış. Bir an önce piyasaya sıcak paranın girmesi gerekiyor. Esnafa faizsiz kredilerin verilmesi gerekiyor. Bu nereye kadar gider bilmiyorum ama esnaf gerçekten kendine can suyu olacak faizsiz kredi bekliyor. Esnaf ve sanatkârlarda sıkıntı büyük. Terziler çırak bulamıyor. Çünkü bu sektörde gelecek göremiyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Sigorta, Ekonomi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Esnaf Krizle Yüz Yüze - Son Dakika

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