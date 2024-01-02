Elazığ\'da Hipodrom Vergisi Tepkisi: \'Personel Mağdur, Yurtbaşı Halkı Mağdur, Esnaf Mağdur\'

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde vatandaşlar ve belediye çalışanları, Türkiye Jokey Kulübü Hipodromu'ndan elde edilen yüzde 5 eğlence vergisi gelirinin belediyeden alınarak Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. Bir belediye çalışanı, "Bunun bir an önce çözüme kavuşması için yöneticilerden destek bekliyoruz. Beldemiz için iyi olmadı. Personel mağdur, Yurtbaşı halkı mağdur, esnaf mağdur" dedi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha önce belediyeler tarafından hipodromlardan alınan eğlence vergilerinin Varlık Fonu'na devredilmesi birçok belediyenin gelir kaybına uğramasına neden oldu. Elazığ'da Yurtbaşı beldesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübü Hipodromu'ndan elde edilen yüzde 5 oranındaki eğlence vergisi gelirinin belediyeden alınarak Varlık Fonu'na devredilmesine vatandaşlar ve belediye çalışanları tepki gösterdi. Alınan vergi gelirinin Yurtbaşı beldesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden işçiler, bu karar sonrası belediyenin giderlerini karşılayamayacak duruma geldiğini belirterek işten çıkartılma korkusu yaşadıklarını ifade ettiler.

BELDE HALKI DA, ESNAF DA, PERSONEL DE MAĞDUR DURUMDA

Belediye çalışanlarından Yusuf Akdemir, şunları söyledi:

"Hipodromun belediyeye gelen vergisinin Varlık Fonu'na gitmesinden dolayı belediye personeli ve Yurtbaşı belde halkı ve esnafı mağdur durumda. Bunun bir an önce çözüme kavuşması için yöneticilerden destek bekliyoruz. Beldemiz için iyi olmadı. Personel mağdur, Yurtbaşı halkı mağdur, esnaf mağdur. Hiç iyi olmadı. Maddi manevi mağduriyetimiz var. Esnaftan alışveriş yapamadıktan sonra, para veremedikten sonra iş yapamayacak. Kahveciye gittiğimiz zaman çay içemeyeceğiz. Kahveci bize çay vermeyecek. Her türlü mağduruz. Yarın öğrencimiz bizden para istediğinde veremediğimizde bu ölümdür yani. Hipodromun gelirine güvenerek belediyenin işçi kapasitesi fazla. Herkes şimdi sudan çıkmış balığa dönmüş. Ortada kaldık."

"MAAŞLARIMIZI ALAMAZSAK HACİZLİK DURUMA GELECEĞİZ"

Belediye çalışanlarının işte çıkarılmasını istemedikleri belirten Abdullah Barutçu da "Buradaki çalışan arkadaşlar kredi çekmişler, maaşlarına güvenerek alışveriş yapmışlar. Bunlar ileride hep sorun olacak. Maaşlarımızı alamadığımız takdirde ileride hacizlik duruma geleceğiz hepimiz. Büyük bir sorun var. Çalışan ve kirada olan arkadaşlarımız var" dedi.

Belde sakinlerinden Şahap Yılmaz, hipodrom gelirlerinin kesilmesi ile Yurtbaşı beldesinin büyük kayıplar yaşadığını belirtti. Yılmaz, "Genel olarak hiçbirimiz bu durumu istemiyoruz. Hipodromdan gelen paranın kesilmesi hayatı burada durdurur. Yurtbaşı beldesine çok yazık olur. Biz yetkililerden rica ediyoruz buraya bir an evvel el atsınlar. Bu kadar vatandaşı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konuya el atılması lazım. Biz bunun kapanmamasını istiyoruz. Eski konumuna getirilmesini rica ediyoruz. Beldenin hipodrom dışında bir geliri yok. Beldenin ayakta durması için hipodrom gelirlerinin beldeye verilmesi lazım. Aksi takdirde çok kayıplar olacak. Esnafından, işçisine her şey duracak" ifadelerini kullandı.

"TEPKİMİZİ SADECE SİTEM OLARAK DEĞİL BOYKOT OLARAK GÖSTERECEĞİZ"

Belde sakinlerinden Selahattin Mumcu da kesilen hipodrom gelirlerinin tüm beldeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Belediyenin belde esnafına özellikle tarım anlamında destek verdiğini ifade eden Mumcu, bu kararla beldenin ekonomik olarak çöküntüye gireceğini belirterek şunları söyledi:

"Burası tarım bölgesi. Doğu Anadolu'nun tüm tarım ürünler buradan gidiyor. Belediye hipodromdan aldığı vergilerle, çiftçiye, tamirciye, traktöre bile destek oluyordu. Yol yapıyordu. Her türlü yardımı sağlıyordu. Mazot yardımı olsun, ahır yardımı olsun, üretim, tarlaların sürülmesi olsun. Bunlar belediyenin desteği ile yapılıyordu. Belediyenin desteği olmasa burada Doğu ve Güneydoğu'da karpuz üretimi, şarap üretimi her şey buradan çıkıyor. Bu destek olmasa burada tarım bitecek ve biz bunu sadece sitem olarak yapmayacağız. Seçimde boykot olarak da yapacağız. Seçimde sandığa gitmemek gibi çalışmalarımız da var. Bu tür çalışmalarımız olacak. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ben de burada bir esnafım. Bu belediyeye depremlerden sonra zaten TOKİ de vermediler. Evler yıkıldı. TOKİ'ye burada yer vermediler, gittiler merkezde Çatalçeşme'ye yaptılar evleri. Halkın çoğu zaten buradan gitti. Devlet burada TOKİ yapmadı. Bir hipodrom kalmıştı o da gitti. Sebze haline sorabilirsiniz. Doğu ve Güneydoğu'nun bütün tarım ürünleri buradan gidiyor. Burası çok büyük bir tarım bölgesi."

"BELEDİYEMİZİN EN BÜYÜK GELİRLERİNDEN BİRİ KESİLMİŞTİR"

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz da duruma ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Alınan kararla belediyemizin en büyük gelirlerinden olan hipodrom gelirleri kesilmiştir. Bu karar belediyemizin giderlerini karşılama noktasında zorlayacaktır. Mevcut durumda belediyemizde 160 personel var. Personel bizden önceki dönemde işe alınmıştır. Personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum şu anda söz konusu değildir ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gayret göstereceğiz."