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Elazığ Depremi Kurbanı Abbas Yıldız: 24 Ocak'ta O Anlar Gözümüzün Önüne Gelecek - Son Dakika
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Elazığ Depremi Kurbanı Abbas Yıldız: 24 Ocak'ta O Anlar Gözümüzün Önüne Gelecek

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde torunu ve gelinini kaybeden Abbas Yıldız, depremin üzerinden 4 yıl geçse de her 24 Ocak'ta o anların gözlerinin önüne geldiğini söyledi. Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde ülkenin deprem felaketlerinden kurtulduğunu belirtti.

Elazığ Depremi Kurbanı Abbas Yıldız: 24 Ocak\'ta O Anlar Gözümüzün Önüne Gelecek
23.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 12:10
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Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nde 2 yaşındaki torunu ve gelinini kaybeden Abbas Yıldız, "24 Ocak geldiği zaman o yaralar tazeleniyor. Aradan 4 yıl geçti fakat 20 yıl da geçse 24 Ocak'ta o anlar gözümüzün önüne gelecek" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremde burada 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremde en çok can kaybı ise Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi'nde yaşandı. 14 kişinin yaşamını yitirdiği Dilek Sitesi'nde anne Fatma Yıldız (29) ve oğlu Doruk Abbas Yıldız'ın (2) cansız bedenleri çıkartılırken, diğer oğlu Miraç Yıldız (9) ise sağ olarak kurtarılmıştı. Dede Abbas Yıldız (64) gelini ve torununu kaybedişinin 4'üncü yılında acı dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

24 Ocak depremini sürekli hissettiklerini aktaran depremzede Abbas Yıldız, "24 Ocak depreminin üzerinden çok geçmeden 6 Şubat depremi oldu. Bu acıyı yaşayanlar bilir, yaşamayanlar bilmez. 24 Ocak depremi sadece Elazığ'ı vurdu, 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Rabbim onları merhametiyle muamele ediyor. Onlar zaten şehittir ama 6 Şubat Kahramanmaraş depremi dünyayı yasa boğdu. Kahramanmaraş depremini Elazığ az kayıpla geçirdi. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve zamanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un çalışmalarından kaynaklıydı. TOKİ'ler sağlam olduğu için Kahramanmaraş depremi Elazığ'ı teğet geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, o da bizim hatalarımızdan kaynaklıydı. Vatandaşımız eve tekrar girdiği için o kayıplar yaşandı, Allah rahmet eylesin. Ben 24 Ocak Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesi Dilek Apartmanı'nda gelinim ve torunumu kaybettim. Ondan sonra da TOKİ konutlarına geldik. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının çoğu neredeyse TOKİ konutundalar. Çarşamba günü 24 Ocak. Her sene 24 Ocak'ta hayatını kaybeden yakınlarımız için mevlit veriyoruz. 24 Ocak geldiği zaman o yaralar tazeleniyor. Aradan 4 yıl geçti fakat 20 yıl da geçse 24 Ocak'ta o anlar gözümüzün önüne gelecek. Cenab-ı Allah bu tür afetleri bir daha yaşatmasın. 6 Şubat Kahramanmaraş, daha önceki Van depremleri, 24 Ocak Elazığ depremi ve İzmir depremlerinde şu andaki hükümet iktidar olmasaydı üstesinden gelemezlerdi. Böyle felaketlerin üstünden ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelirdi. Allah kendisinden razı olsun. Ömrüne ömür katsın" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Elazığ Depremi Kurbanı Abbas Yıldız: 24 Ocak'ta O Anlar Gözümüzün Önüne Gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ Depremi Kurbanı Abbas Yıldız: 24 Ocak'ta O Anlar Gözümüzün Önüne Gelecek - Son Dakika
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