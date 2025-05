Elazığ Esnafı Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Buğday Meydanı'ndaki esnaf, ekonomik krizden dolayı sıkıntılarını anlattılar. Kira, Bağ-Kur gibi giderlerini karşılayamaz hale geldiklerini söyleyen esnaf Taner Güngör, "Artık kime, kimin cebine çalıştığımızı bilmiyoruz" dedi. Esnaf Abdurrahman Ersöz de "Ürünün fiyatı artıyor ama kazancımız düşmüş. Esnaf odalarından da devletten de şu süreçte özellikle şu 1-1,5 yıllık süreçte acil faizsiz kredi verilmesi lazım. Küçük meblağlar bile esnaflar için etkili bir çözüm olabilir" diye konuştu.

Elazığ Buğday meydanında esnaflık yapan vatandaşlar, darboğaza girdiklerini söyledi. Döviz fiyatlarındaki artış ve mazot fiyatlarına gelen zamlardan etkilendiklerini ifade eden esnaf, yetkililerden faizsiz kredi isteyeyerek, Bağ-Kur primlerini dahi ödeyemediğini belirttiler.

15 yıldır esnaflık yapan Taner Güngör, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Siyahla beyaz gibi desek onun gibi. Şu an hiçbir şey yok. Neden deseniz, eskiden insanlar ekim olayında geçim kaynağı oluyordu. Şu an insanlar ektiğinden de bir şey kazanamıyor. Bunun etkisi mazot olsun, fiyatlar olsun. İster istemez kazancı olmuyor. Bütün bakliyatlara, insanların midesine kadar her şeye yansıyor. Şu an eskisi gibi değil. Internet üzerinden alışveriş yapanlar, ne aldığını, ne yediğini bilmeyen insanlar var. Hazır alınca bizim buralara ne zaman gelecekler? Hasta oldukları zaman, şifa bulmak için geliyorlar. Başka da şey yok. Yiyeceklerin eski lezzeti kalmadı zaten."

"Artık kime çalıştığımızı, kimin cebine çalıştığımızı bilmiyoruz"

Alım gücünün düşmesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Güngör, "Alım gücünde az değil hiçbir şey alamıyorlar artık. Çünkü insanların ceplerine girenle harcamaları zor. Esnaf olarak çok zordayız. Geneline bakarsak kira, işçi giderleri. Bakarsak gün içerisinde üç öğünümüzü iki öğüne düşürüyoruz ki en azından bir yerden kısıtlamaya gidelim. Çünkü zor. Kiramızdan, Bağ-Kur'umuzdan. Artık kime çalıştığımızı, kimin cebine çalıştığımızı bilmiyoruz" dedi.

"Önceki senelerde daha düşük cirolarla daha yüksek para kazanıyorduk"

Abdurrahman Ersöz isimli esnaf da devletten esnafın sorunlarına destek olacak faizsiz kredi istediklerini söyledi. 2020 depreminde esnafa verilen faizsiz kredileri hatırlatan Ersöz, yaşadıkları sürecin deprem zamanından bile daha kötü olduğunu belirterek, şöyle konuştu.

"Döviz olsun, benzin mazot artışları olsun A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Satışı geçtik. Satıştan ziyade, ticaret yapıyoruz ama kazanamıyoruz. Yani belki ciro daha yüksek. Daha yüksek ciroları görüyoruz ama kazanamıyoruz. Mesela geçen sene, ondan önceki senelerde daha düşük cirolarla daha yüksek para kazanıyorduk. Öyle söyleyeyim. Yani ürünün fiyatı artıyor ama kazancımız düşmüş. Esnaf odalarından da devletten de şu süreçte özellikle şu 1-1,5 yıllık süreçte acil faizsiz kredi verilmesi lazım. Küçük meblağlar bile esnaflar için etkili bir çözüm olabilir. Bu süreci de özellikle 1-1,5 içerisinde esnaf çok bekliyorlardı. Ama herhangi bir şey de olmadı çok talep olmasına rağmen."

"Sattığımız ürünün yarısını bile yerine koyamıyoruz"

Esnaf Oğuzhan Çelik ise sadece Elazığ'da değil, Türkiye'nin her yerinde esnafın kötü durumda olduğunu söyleyerek, "Başta mazot ve dolar olmak üzere bu ikisi sadece bakliyat üzerinden değil, tüm her şey dolar ve mazot üzerinden. Ürünler taşınmaya başladığı zaman yakıt yakıyor. Her şeyin sıkıntısı dolar ve mazottur. Şu an sadece burası değil. Kapalı çarşı ya da buğday meydanı değil. Buğday Meydanı değil. Türkiye'nin her yerinde sıkıntı var. Alım gücü düşük. Esnaf bu durumdan hiç memnun değil. Aşırı derecede kötü. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Sattığımız ürünün yarısını bile yerine koyamıyoruz. O yüzden esnafa biraz daha destek çıkmaları lazım. Esnaf arkadaşlarımızın dediği gibi faizsiz esnaf kredileriyle biraz daha destek olmaları lazım" değerlendirmesini yaptı.