Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı: "bizim Dışarıya Et İthalatına Saçacak Paramız Yok"

Yerel

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, Ramazan ayında et fiyatlarında artış yaşanacağına dikkati çekerek Türkiye'nin ithal et politikasını eleştirdi. Et krizini aşmak için Türkiye'de hayvan varlığının artırılması gerektiğini belirten Çiçek, "Biz Katar değiliz, biz Suudi Arabistan değiliz. Bizim ithalata saçacak paramız yok. Biz 14 yıldır her yıl yıllık ortalama 1 milyar dolar ithalata para veriyoruz ki dışarıdan hayvan gelsin, millet ucuz et yesin diye. Biz öncelikle kendi hayvan varlığımızı arttıracak projelere atmalıyız" dedi.

Artan et fiyatları hakkında açıklama yapan Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek dışardan et ithalatı yapılmasını eleştirdi. Çiçek, dışarıdan ithal etmek yerine ülkenin kendi kaynaklarını kullanarak kendi mallarını yetiştirmesi gerektiğini belirtti ve et ithal etmeye devam edildiği takdirde et fiyatının ucuzlamayacağını söyledi. Çiçek, şöyle konuştu:

"Şu an devletin besicilere herhangi bir hibe ve desteği yok"

"Şu an Türkiye'de hayvan varlığının yetersizliğinden dolayı Tarım Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu kontrolünde yurt dışından besicilere ve besilik dana ve piyasaya da kasaplık et getirmekte. Et Balık Kurumu belediyeye şu anda her hafta 10 ton et vermekte, orada ucuz satmakta. Millet de sıraya girmekte. Nereye kadar biz ithal edeceğiz? Biz ne zaman kendi kaynaklarımızı kendi malımıza yetiştirirsek o zaman et fiyatları normale döner. Bu şekilde dışarıdan ithal hayvan getirmekle et fiyatları düşmez. Uzun vadede biz hayvan sayımızı arttırma projelerine girmemiz lazım. Yoksa bu et fiyatları hiçbir şekilde düşmez. Et fiyatı karkas şu an 400 lira. Büyük bir ihtimalle Ramazan ayında karkas et fiyatlarının 420- 430 liraya geleceğini tahmin etmekteyiz. Bu da piyasada kıyma ve kuşbaşının 600 TL olacağı yönünde bir kanaatimiz var. Şu an devlet ve besilik dana getiriyor. Bu besilik dananın fiyatlarını geçen sene yüzde 18 artırmış. Bize verdiği dana geçen yıl 192 lira canlı et kilosuydu bu sene 228 liraya yükseltti. Bu da ne olacak; piyasaya ek olarak yansıyacak, fiyat yükselecek. Şu an devletin besicilere herhangi bir hibe ve desteği yok. Sadece son günlerde kırsalda yaşayan üreticilere damızlık 15 ile 30 arasında düve verme projesi var. Şu an onun dışında bir destek yok.

"Bizim ithalata saçacak paramız yok"

Şimdi dışarıdan gelen karkas ve etler ithal etler daha ucuza mal oluyor. Devlet; İstanbul başta olmak üzere birkaç büyük şehirde yerel market zincirlerine bu etleri ucuz vererek piyasayı dizayn etmeye çalışıyor. Zaten onu da yapmasa altından kalkamaz, et fiyatları uçar gider ancak bu politika ile et fiyatını dizginliyor. Biz Katar değiliz, biz Suudi Arabistan değiliz. Bizim ithalata saçacak paramız yok. Biz 14 yıldır her yıl yıllık ortalama 1 milyar dolar ithalata para veriyoruz ki dışarıdan hayvan gelsin ve millet ucuz et yesin diye. Biz öncelikle kendi hayvan varlığımızı arttıracak projelere atmalıyız. Şu an kırsalda insanları tutalım ki kırsalda insanlar hayvancılık, besicilik, sütçülük yapsın ki hayvan sayımız artsın. Hayvan bollandıkça ancak biz normal fiyatları et yiyebiliriz. Yoksa bu şekilde dışarıdan hayvan alacağız, üretmeyeceğiz. Yerli üretici ne olacak? Yerli üreticinin maliyetleri yüksek. O yüzden dengeyi iyi kurmak lazım. 14 yıldır dışarıdan bir besicilik karkas et gelmekte, hala daha et ucuzlamadı. Bu şekilde önümüzdeki 5-10 yılda et fiyatları ucuzlamayacak, hep böyle gidecek. Sen mazotu ucuzlatabiliyor musun; yok. Mazot nedir? Ne zaman dolar yükselirse mazot fiyatı da otomatikman yükseliyor. Sonuçta biz dışarıya döviz veriyoruz, biz döviz zengini bir ülke değiliz. En ucuz domates Türkiye'de. Niye; domates bol. O nedenle Türkiye'de ucuz besilik hayvan sayımız az olduğu için et fiyatları yüksek, yetmiyor, hayvanımız Türkiye'ye yetmiyor."

"Asgari ücretlinin, emeklinin et yemesi artık çok zor olacak"

Et fiyatlarının normale dönmesi ve vatandaşların et tüketebilmesi için ülkedeki mevcut hayvan sayısının en az 20 milyon baş olması gerektiğini de kaydeden Mehmet Çiçek, bu sorunların aşmasının en önemli yolunun hayvan varlığını arttıracak çalışmalar olduğunu belirterek, "Türkiye'de hayvan varlığımız son 15 yıldır 15 milyon büyükbaş hayvanımız var. Bu yıl herhalde yüzde 2.4 artış var TÜİK açıklamasına göre. 16 milyona yakın bir hayvan varlığımız oluşmuş. Türkiye ne zaman 20 milyon hayvan varlığına ulaşırsa, o zaman et fiyatları normale biner. Şu anda hayvan varlığımız bize yetmemektedir. Bizim 100 milyon nüfusumuz var. 15 milyon hayvan 100 milyona yetmez. Asgari ücretli, emekli insanların et yemesi çok zor. İnşallah yöneticiler aklı selim karar verir ve Türkiye'de hayvan sayısını artırırlar" dedi.