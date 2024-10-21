Emek Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emek Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Protestosu

Geniş Video İzle

Emek Partisi, Yenidoğan Çetesi'ni Eskişehir'de protesto ederek sağlıkta özelleştirmeye tepki gösterdi.

21.10.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Emek Partisi Eskişehir İl Örgütü 'Yenidoğan çetesi'ni, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti.

Emek Partisi (EMEP) Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan EMEP Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne tepki göstererek Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı yaptı.

"Sağlık kamusal hizmet olmaktan çıktı"

Sağlığın kamusal bir hizmet olmaktan çıktığını vurgulayan Kökoğlu şunları söyledi:

"Sağlığı kamusal bir hizmet olma özelliğinden çıkararak, özelleştirip paralı hale getiren AKP'nin 22 yıllık sağlıkta dönüşüm politikalarının yol açtığı çürüme, bugün karşımıza en insanlık dışı haliyle 'yeni doğan bebek çeteleriyle' çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde, özel hastanelerde yaşanan yeni doğan bebek katliamı haberleriyle, bu ülkenin egemenlerinin 'bu kadarı da yapılmaz' dediğimiz ne varsa daha fazlasını yapacaklarını, servetlerini büyütebilmek için yeni doğmuş bebeklerin yaşamına dahi göz dikeceklerini bir kez daha görmüş olduk. Sağlık alanı ve sistemi kar ve rant uğruna her türlü barbarlığı göze alabilecek, bebekleri dahi katledecek düzeye geldi. Bizler mağdur anne-babaların feryatlarıyla öfkelenip kahrolurken bu talan sistemini kuranlar hala bir açıklama dahi yapmadılar. Bu vahşetin asıl sorumlusu olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hala istifa etmedi."

"Denetimsizlik sağlığın ticarileştirilmesi tüm bu yaşananların yolunu ören taşlar oldu"

Kökoğlu, "Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamusal tüm hizmetlerin bir rant alanı olarak sermayenin eline bırakıldığı, Bakanların özel hastane, özel okul sahibi olduğu memlekette yaşanan bu vahşet yine bu özel hastanelerde yaşanıyor. Soruyoruz; peki bu hastaneleri kim denetliyor? Sağlık bakanına kendi özel hastanesini denetleme yetkisi hangi liyakatin bir parçası olarak veriliyor? Biliyoruz ki bu yaşananlar, yalnızca görevini kötüye kullanan çalışanlardan da münferit olay açıklamalarından da daha fazlası. Yaşananlar tesadüf olmadığı gibi, sadece buz dağının görünen yüzü. Cezasızlık, denetimsizlik, sağlığın ticarileştirilmesi tüm bu yaşananların yolunu ören taşlar oldu" diye konuştu.

Eşit, ücretsiz ve bilimsel bir sağlık hizmeti vurgusu

Ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti vurgusu yapan Kökoğlu, "Kadınların nasıl doğuracağına, ne giyeceğine karışmayı marifet sayan bu çürümüşlüğün ne kadınlara, ne çocuklara, ne de işçi ve emekçilere vaat edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Emek Partisi olarak diyoruz ki; sağlık alanındaki bu yozlaşmanın önüne geçmek ancak bu hizmetlerin tüm yönleriyle ücretsiz ve erişilebilir olmasıyla mümkündür. Eşit, ücretsiz ve bilimsel bir sağlık hizmeti ülkedeki tüm sağlık kurumlarında ulaşılabilir hale getirilmeli. Sağlık alanındaki özelleştirmeler son bulmalı ve bütün hastaneler halkın ve sağlık çalışanlarının denetimine açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İşçi ve emekçileri yoksullaştıran bir düzen var"

Kökoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Çocuklardan katil yaratan, çocukları katleden, işçi ve emekçileri yoksulluk ve açlık girdabına iten, zengini zengin, yoksulu daha yoksul hale getiren bu düzen var oldukça, yeni doğan bebek çeteleri de mafyası da bitmeyecek. Bize dayatılan tüm bu yozlaşma ve karanlık karşısında işçi ve emekçilere çağrımız bu zorbalık, barbarlık düzenine karşı birleşik, kitlesel mücadelenin örgütlenmesi, asalak takımının sırtımızdan atılması, insanca yaşayacağımız demokratik bir ülkenin kurulmasıdır. Tarif ettiğimiz gelecek de hak ettiğimiz yaşam da ancak ve ancak işçi sınıfının örgütlü gücüyle mümkündür."

Kaynak: ANKA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan Çetesi, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Yenidoğan, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emek Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Emek Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.