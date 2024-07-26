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Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde harekatın bilinmeyen yönlerini anlattı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Genelkurmay'da görevli Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu, "Amerika Türkiye'ye karşı elektronik harp uyguladı. Hatta Yunanistan'a karşı da uygulandı. Amerika harekata karşıydı" dedi.

Başbakan Bülent Ecevit'in emriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta 20 Temmuz 1974'te başlattığı askeri harekatın bilinmeyen yönlerini Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu anlattı. Burcuoğlu, harekat sırasında Amerika'nın Türkiye'ye Yunan helikopterlerinin Rodos Adası'na çıkartma yapıyormuş gibi gösterdiğini söyledi. Burcuoğlu ayrıca Türk radar sisteminde Yunan uçakların sürekli Rodos adasına gidiyormuş gibi gösterildiğini belirtti. Kıbrıs'a çıkartmaya giden Türk Askeri Helikopterlerin telsiz sistemine girilerek Anadolu'ya gidin emri verildi. Bu şekilde Amerika'nın Türkiye'ye elektronik harp uyguladığın ifade etti.

"Amerika Türkiye'ye karşı elektronik harp uyguladı"

Kuleli Askeri Lisesi'nden 1960 yılında mezun olduğunu ifade eden Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu, "Genelkurmay'da Harekat Başkanlığında göreve başladım. Göreve başladıktan 1 yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Kıbrıs Barış Harekatı süresince pek dile getirilmeyen bazı önemli olaylar var. Amerika Türkiye'ye karşı elektronik harp uyguladı. Hatta Yunanistan'a karşı da uygulandı. Amerika harekata karşıydı. Hatta kendi verdikleri silahları tankları kullanamazsınız diyerek ambargo uyguladı. Burada Amerika'nın hesabı NATO'nun güneydoğu kanadının bozulmamasıydı. Çünkü hem Türkiye hem Yunanistan NATO'nun üyesidir. İki ülkenin savaşması NATO'nun dolayısı ile Amerikan'ının prestiji sarsılacaktı. Bu nedenle iki ülkenin savaşını önlemek istedi ve isteğine ulaştı. Bu isteğine ise elektronik harp uygulayarak ulaştı" diye ifade etti.

"Spotlar ile radarlarda gözüken helikopterler varmış gibi gösterdiler"

İstanbul, İzmir, Türkiye'nin batısındaki stratejik yerlerde Yunan askerilerinin hava harekatı yapacak gibi gösterildiğini dile getiren Burcuoğlu, "İstanbul'da Kartal Maltepe'de ve bazı stratejik yerlerde gece havaya baktığınızda helikopterler görüyorsunuz. O helikopterlerden paraşütle askerler iniyor. Bunu bütün birlikler görüyor. Bu haberden sonra herkes arazide Yunan sabotajcılarını aramaya gidiyor. Fakat sonra böyle bir olayın olmadığı anlaşıldı. Karamürsel'de Amerikan üssü vardı. İşte o Amerikan üssünden o günkü teknolojiyi kullanarak hayali spotlar ile radarlarda gözüken helikopterler varmış gibi gösterdiler" dedi.

"Amerika NATO üyesi her iki ülkenin çatışmasını önlemiş oldu"

Türk radarlara girilerek Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sanki Yunanistan'dan kalkıp Rodos Adası'na gidiyormuş gibi gösterildiğini vurgulayan Burcuoğlu, "Siz bunları radar ekranından çizdiği çizgileri görüyorsunuz. Bizim hava kuvvetleri telaş etti. Böyle bir hadise beklemiyorlar. Böyle bir istihbarat alınmamış ama radar ekranında görüyorsunuz. Yunan uçakları belirli aralıklarla Rodos Adası'na iniyor. Bu olayda tamamen Amerika Türkiye'ye karşı kendi üslerini kullanarak böyle bir elektronik harp uyguladı. Amerika öyle bir hava oluşturdu ki Türkiye Yunanistan'a karadan taarruz edecek gibi; Yunanistan ise Edirne bölgesinden Türkiye'ye taarruz edecek gibi gösterdi. Her iki ülkenin kara kuvvetleri böylece savunmaya geçmiş oldu. Böylece Amerika, NATO üyesi her iki ülkenin çatışmasını önlemiş oldu. Çünkü NATO'nun güneydoğu cephesinin parçalanmasını arzu etmiyordu" dedi.

"Yunan uçakları Kıbrıs'ı bombalamaya gidiyor, derhal geri dönün"

Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri birlik gönderdiği sırada telsiz sistemine girildiğini ifade eden Burcuoğlu, "Telsiz sistemine bir mesaj geldi. Türkçe olarak o mesajda deniyor ki, 'Yunan uçakları Kıbrıs'ı bombalamaya gidiyor. Derhal geri dönün. Anadolu'da ilk kara parçasına gidip ikinci bir emre kadar gizlenin.' Bu helikopter pilotlarının bütün bir sisteminde Türkçe olarak yayınlandı. Bu helikopterler geriye dönerek birliklerini Anadolu'ya indirdiler. Daha sonra bunun sahte bir mesaj olduğu anlaşıldı. Türk hava birliklerini geri çeviriyorlar ki Türkiye Kıbrıs Adası'na daha fazla birlik göndermesin. Bu da Amerika'nın uyguladığı elektronik harp tekniklerinden birisiydi" dedi. - İSTANBUL