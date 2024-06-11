Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun davası 6 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun davası 6 Eylül'e ertelendi

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Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında polisin biber gazı kullanması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın 13. duruşması bugün yapıldı. Savcılık, 13 polis hakkında beraat kararı talep etti. Davanın karar duruşması 6 Eylül'de yapılacak.

11.06.2024 17:41
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkında açılan davanın bugün 13. duruşması yapıldı. Dava, 6 Eylül'e ertelendi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bu ülkede her yerden, herkesten adalet talepleri yükseliyor Sayın Adalet Bakanı da buna dikkat etmeli" dedi.

Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile ilgili 13 polis hakkında açılan davanın 13. duruşması, bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savcılık, mütalaasında 13 polis hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Dava, 6 Eylül'e ertelendi.

"6 Eylül'de tüm adaletle derdi olanları burada duruşmaya davet ediyoruz"

Davayı izleyen CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Rize Milletvekili Mehmet Tahtasız, duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Suiçmez, şöyle konuştu:

"Bugün ki duruşmada savcı mütalaasını verdi. 15 sayfalık bir mütalaaydı ama baktığımız zaman gerçekten dosya kapsamına ilişkin doyurucu hiçbir görüşün yer almadığını görüyoruz. Son 1 sayfa içerisinde 5-6 satırlık bir davayla ilgili bir kısmı vardı ki onunda dosyayla aslında alakası yoktu. Dolayısıyla bugün bir kez daha açıklanan mütalaanın ne kadar yetersiz olduğunu, ne kadar dosya içeriğinden bu güne kadar sunulan delillerden, dinlenen tanıklardan bir haber şekilde yapıldığını gözlemiş olduk. Şimdi 6 Eylül'de karar duruşması olacak. Biz buradan sayın vekilimle birlikte bir kez daha çağrı yapıyoruz 6 Eylül'de tüm Türkiye'de ki barolarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve adaletle derdi olanları burada duruşmaya davet ediyoruz. 13 yıllık mücadele sonucunda gelinen noktada tekrar başa dönmenin aslında bugün huzursuzluğu içindeyiz. Bu ülkede her yerden, herkesten adalet talepleri yükseliyor. Sayın Adalet Bakanı da buna dikkat etmeli. Hukuki güvenliğin olmadığı ve devletin elemanlarının gelişigüzel bir şekilde müdahalelerinin önünün açıldığı bir devlette bir hukuk devleti olması mümkün değil. Dolayısıyla umutluyuz, 6 Eylül'de buradayız ama bir o kadar da bugünkü mütalaa nedeniyle öfkeliyiz."

"Hopa halkının üzerine 5 ilden getirilen gazlarla adeta bomba yağdırdılar"

Tahsin Ocaklı da şunları söyledi:

"O gün Hopa halkının üzerine 5 ilden getirilen gazlarla adeta bomba yağdırdılar. Güya uyarılar yaparak, güya kalp hastalarının, yaşlıların meydandan uzaklaştırılmasını istediler. Ama Metin Lokumcu'nun tam da ölümüne sebep olduğu üstelikle hastane raporlarıyla belli olduğu biçimiyle adeta ambulansına binerken dahi gaz atarak suç işleyen ölümüne neden olan insanları 13 yıldır yargılamasını sürdürüp bu davanın sorumlularına cezasını vermemiş olmak bir hukuk ayıbı ve skandalıdır. 6 Eylül'de buradan bütün Türkiye'nin takip edeceği dosyadan sorumluların cezalandırılacağını, bu yolla da bundan sonra toplumsal gösterilerde artık kolluk kuvvetlerinin bu eylemleri yapamayacağını görmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun davası 6 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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