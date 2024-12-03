Emekli ve Asgari Ücretliler İçin Acil Çözüm Çağrısı

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Emekli ve asgari ücretli sürünüyor, ölüyor, bitti. Bu kışı değil, bu ayı çıkaracak halleri kalmadı. Onun için çok ciddi düşünülmesi, muhalefetin, iktidarın, herkesin bir araya gelip Türkiye'deki emeklinin maaşları ve asgari ücretlinin geçinme şartlarıyla ilgili ortak bir mutabakat sağlanması lazım" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, emekli ve asgari ücretli çalışanlara yapılacak zamlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Emekli ve asgari ücretli sürünüyor, ölüyor, bitti"

Karadeniz, şöyle konuştu:

"Aslında emekliye ve asgari ücretliye zam yapılması lazımdı çünkü Türkiye'nin ekonomik şartları enflasyonist bir ortamda. Hadi yer değiştirelim. Zam yapmayan arkadaşlara bir gün asgari ücretten bir ay geçindirmeye, emekli maaşıyla bir ay geçindirmeye kalkalım bakalım neler oluyor? Onun için çok geç kalınmış. Bence bunun adı böyle enflasyon, zam, o, bu değil. Çok ciddi asgari ücretliyi ve emekliyi rahatlatıcı bir geliştirme yapmak zorundalar. Bu ortamda paraları çöp oldu. Yarın ne olacak diye sorarsanız, valla devletin kasasında para bitti diyorlar, tasarruf tedbirleri diyorlar ama bir taraftan ihaleleri birilerine veriyorlar, bir taraftan gene aynı devletin üst kurumlarının vermiş olduğu ülkeye itibarda tasarruf olmaz dedikleri ama itibardan hiç ödün vermedikleri bir alanda emekli ve asgari ücretli sürünüyor, ölüyor, bitti. Bu kışı değil, bu ayı çıkaracak halleri kalmadı. Onun için çok ciddi düşünülmesi, muhalefetin, iktidarın, herkesin bir araya gelip Türkiye'deki emeklinin maaşları ve asgari ücretlinin geçinme şartlarıyla ilgili ortak bir mutabakat sağlanması lazım."