Emekliler Aydın'da geçinemiyor: 'Hangi emekli evine et götürebiliyor?' - Son Dakika
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Emekliler Aydın'da geçinemiyor: 'Hangi emekli evine et götürebiliyor?'

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Aydın'da yaşayan emekli vatandaşlar, aldıkları maaşla geçinemediklerini ve gıdaya erişimde zorluk çektiklerini belirtti. Emekliler, kredi kartlarını döndürerek hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Halk Et mağazasından alışveriş yapan emekliler, et alamadıklarını ve peyniri bile gramla aldıklarını söyledi.

10.09.2024 14:01  Güncelleme: 14:13
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(AYDIN) - Aydın'da yaşayan ve geçinemediğinden yakınan emekli vatandaş, "12 bin lira maaş alıyorum, bunun 8 bin lirası kira. Doğal gaz, elektrik, su derken elimde kalan 4 bin lira ile geçinmeye çalışıyorum. Kredi kartlarımızı döndüre döndüre kullanıyoruz. Hayat borç içinde geçiyor. Hangi emekli rahat bir şekilde yaşıyor, hangi emekli evine et götürebiliyor" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emekliler aldıkları maaş ile geçinemediklerini, gıdaya erişmekte zorluk çektiklerini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatla ete erişim için açılan Halk Et mağazasından alışveriş yapan emekliler, marketten et alamadıklarını peyniri bile gramla alabildiklerini ifade etti.

"Kredi kartlarımızı döndüre döndüre kullanıyoruz"

Bir emekli vatandaş, "12 bin lira maaş alıyorum, bunun 8 bin lirası kira. Doğal gaz, elektrik, su derken elimde kalan 4 bin lira ile geçinmeye çalışıyorum. Kredi kartlarımızı döndüre döndüre kullanıyoruz. Hayat borç içinde geçiyor. Hangi emekli rahat bir şekilde yaşıyor, hangi emekli evine et götürebiliyor" dedi. Başka bir kadın emekli ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, "Emekli Kart çıkmadan önce ayda bir kilo et alabiliyorduk ya da hiç alamıyorduk. Şimdi daha rahat alabiliyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Bu indirimler sayesinde her hafta bir kilo et alabiliyoruz. 1997'de emekli oldum. O zamandan bu zamana çok şey değişti. İnsanlık bile değişti. Geçim sıkıntısı büyük. Çöplükten yiyecek toplayan insanlar var. Çocuklarım parasızlıktan Manisa'dan Nazilli'ye gelemedi. Telefonla bayramlaştık" diye konuştu.

"Peynirin en ucuzunu alıyoruz, et zaten evimize girmiyor"

Nazilli'de emekli memur Erol Özden ise şunları söyledi:

"Piyasada zam yüzde 100'ün üzerinde. Marketlere gitmiyoruz günlük yaşıyoruz. Bugün sadece 2 domates, 2 patates alabiliyoruz. Stok yapma imkanımız yok. Peynirin en ucuzunu alıyoruz, et zaten evimize girmiyor. Et fiyatları 600 lira olmuş. Markete gitmiyoruz, nereden ucuzsa oradan alıyoruz. Pazara akşamları gidiyoruz. 2001 yılında emekli oldum, tavandan maaş aldım. Şu anda 18 bin lira maaş alıyorum ama o zaman iki asgari ücretin karşılığıydı bu maaş. Çocuklarım yurt dışına kaçtı, oğlum da gitmeye hazırlanıyor. Gelinim İsviçre vatandaşı. Çocuklarımızı hangi okula göndereceğiz, böyle bir okul kaldı mı?"

Başka bir emekli de "14 bin 500 lira maaş alıyorum. Manav ve pazara gitmek artık hayal oldu. Arada sırada sadece peynir alabiliyoruz. Aldığın aylıkla ne kadar geçinebilirsin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Aydın'da geçinemiyor: 'Hangi emekli evine et götürebiliyor?' - Son Dakika

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