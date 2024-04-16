Emekliler Yeniden Düzenleme İstiyor

MELTEM KARAKAŞ
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattı. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Yoksulluk sınırı 63 bin lirayı geçtiğine göre en düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını özellikle imzaya açtık. En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına endekslenerek 35 bin liraya çıkarılmasını, ardından yoksulluk sınırına çıkarılması için yasak düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza standı açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza standında toplanan imzaların TBMM'ye gönderileceğini söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, iktidara ve siyasi parti temsilcilerine seslenerek, mücadelelerinde kararlı olduklarının vurgusunu yaptı.
"TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN EMEKLİLER YOK SAYILDI"
İmza standında basın açıklaması yapan Ali Paşa Şanlı, şu ifadeleri kullandı:
"Artık emekliler olarak geçinemiyoruz. Emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Siyasal, ekonomik ve sosyal krizin derinleştiği yoğun bir dönemde yerel seçimleri yaşadık. Bu yerel seçimler öncesinde biz emekliler olarak insanca yaşam haklarımız ve taleplerimiz için yoğun bir mücadele sürdürdük ama ne yazık ki tüm çağrı ve uyarılarımıza rağmen haklarımız, emekliler yok sayıldı. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Seçim öncesi sokaklarda Tüm Emeklilerin Sendikası olarak 16 milyon emeklinin taleplerini, haklarını sürekli dile getirdik. Hem AKP ve ortaklarına hem Cumhurbaşkanlığına, bütün siyasi partilere çağrıda bulunduk. Dedik ki; ülkemizde yoksulluk sınırı 63 bin lirayı geçmiş. Açlık sınırı bile 24 bin lirayı geçmiş. 10 bin lira emekli maaşı bir çocuğun ihtiyaçlarını bile karşılamaz. Onun için yeniden bir düzenleme yapılmasını, adaletli gelir dağılımını savunuyoruz. Bu düzenlemenin yapılmasını istedik ama buna rağmen siyasi iktidar bizi duymamazlıktan geldi ve sonuçta da geldiğimiz nokta belli, bu süreçte seçime girdik.
"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEDE KARARLIYIZ"
Tüm uyarılarımıza rağmen bizi görmezlikten, duymazlıktan gelen siyasi iktidar ve ortakları Cumhurbaşkanı yerel seçim sonuçlarını hep birlikte gördük. Bu seçim sonuçlarını tüm siyasi partiler de gördü ve gerçekten emeklilerin haklarında, taleplerinde ne kadar haklı olduklarını bütün uyarıları yok sayanları sandıkta yok sayabileceğimizi sandık sonuçları açıklandığında hepsi de gördüler. Bir kere daha uyarıyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğimize bir kere daha karar verdiğinizi bilmelerini istiyoruz. Seçim öncesi 15 bin bildiri dağıttık, sokaklarda taleplerimizi dile getirdik. İmza standı açtık. İmza standındaki imzaları TBMM'ye ulaştıracağız. Yoksulluk sınırı 63 bin lirayı geçtiğine göre en düşük emekli, maaşının 35 bin lira olmasını özellikle imzaya açtık. İntibak yasasının tekrar çıkarılmasını istiyoruz. En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına endekslenerek 35 bin liraya çıkarılmasını ardından yoksulluk sınırına çıkarılması için yasak düzenleme yapılmasını istiyoruz. Emeklilerin tüm sağlık hizmetlerinden para alınmamasını, ayrıca sendikal mücadelemizin yasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Artı tüm bu haklı taleplerimizden sadece emeklilerin değil adaletli gelirli dağılımı için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Tüm dul, yetim ve engellilerin de bu haklara sahip olması için düzenleme yapılmasını istiyoruz. İmza standımız bu taleplerimizi içermektedir."
Basın açıklamasının ardından emekli edebiyat öğretmeni Ramazan Terzioğlu, emekliler için yazdığı şiir okudu.
Son Dakika › Yerel › Emekliler Yeniden Düzenleme İstiyor - Son Dakika
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