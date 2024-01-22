 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Verilen Zam Adaletsizdir - Son Dakika
Üye Girişi

Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Verilen Zam Adaletsizdir

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ) Emekli Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kara, emeklilere verilen zamların yetersiz olduğunu belirterek, bu durumun adaletsizlik, haksızlık ve vicdansızlık olduğunu söyledi. Kara, emeklilere ve asgari ücretlilere reva görülen zam oranının hayal kırıklığı yarattığını ve adalet istediklerini ifade etti. Ayrıca, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini ve emeklilerin geçinememe sorununun daha da büyüdüğünü vurguladı. AHPADİ olarak, emeklilere ve asgari ücretlilere seslenerek, güçlerini fark etmelerini ve harekete geçmelerini istedi.

22.01.2024 - 17:42,
Abone Ol

MELTEM KARAKAŞ

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ) Emekli Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kara, emeklilere verilen zamların yetersiz olduğunu belirterek, "Emeklilere ve asgari ücretlilere reva görülen bu zam oranı adaletsizdir, haksızlıktır, vicdansızlıktır. 15 Milyon emeklisin. Emekli olmayan ya da çalışmayan eşlerinle birlikte 22 milyon seçmensin. İstersen, her beş yılda bir iktidar değiştirirsin. Sızlanma, yakınma, gücünün farkına var. Harekete geç. Seni yok sayana varlığını göstermelisin" dedi.

AHPADİ Emekli Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kara, emeklilere verilen zam oranına ilişkin basın açıklaması yaptı. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Kara, "Emekliler ve asgari ücretle çalışan işçiler adalet istiyor" diye konuştu.

"GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR"

Mustafa Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 2'nci ve 60'ıncı maddelerine göre sosyal hukuk devleti; güçsüzleri güçlüler karşısında koruyan, sağlıklı beslenme, konut, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel yaşama katılma yönlerinden asgari yaşam standart ve konforunu en dezavantajlı gruplar için dahi sağlayan, gelir dağılımında adaletli davranan, toplumsal dengeyi sağlayan devlettir. Ancak, Anayasamızda lafzını yer bulan sosyal devlet ilkesinden oldukça uzaklaşılmış, sosyal devlet ilkesinin ruhu ve gerçekliği ne yazık ki kaybolmuştur. Maaşlara, hizmet yılı ve pirime dayalı, hakkaniyetli, hayat pahalılığını, süreklilik kazanmış ve yüzde 100'ün üzerine çıkmış kronik fiyat artışları, açlık ve yoksulluk sınırını dikkate alan bir artış beklenirken, yüzde 40 – 50 ortalamasında artış yapılması emeklileri ve asgari ücretli işçilerimizi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır.

"GEÇİNEMİYORUZ FERYADI ŞİMDİ BİRAZ DAHA GÜR SESTE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Büyük müjdelerle açıklanan, enflasyona ezdirilmediği söylenen her emekli, 10 bin lira alacakmış gibi televizyon kanallarındaki haberler aldı başını gidiyor. Fakat, ATM'lerden maaşları çekmeye gidildiğinde söylenen ile çekilen maaş birbirini tutmuyor. Bu emeklilerin maaş kargaşası, maaş adaletsizliği yeni başlamış değil. Yıllardan beri süregelen bu emekli maaşlarındaki adaletsizlik enflasyon karşısında daha net hale geldiği için emeklilerin geçinemiyoruz feryadı şimdi biraz daha gür sesle çıkmaya başladı. Yıllarca gece gündüz çalışıp fiziken ve ruhen yıpranan yurttaşlarımız biraz huzur, biraz rahat, biraz mutluluk umuduyla emekli olmak isterken Avrupa benzeri emeklilik hayalleri ile başlayan yolculukları, İŞKUR kapısında iş bekleme nöbetleriyle sona eriyor.

"BİR AY BOYUNCA NEREDEYSE BİR AYLIK EV KİRASI BEDELİ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Asgari ücrete mahkum olmuş özel sektör işçileri, bir ay boyunca neredeyse bir aylık ev kirası bedeli için çalışıyor. Avustralya'da Melbourne Mercer'in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi'ne 37 ülke arasında Türkiye sondan üçüncü, asgari ücret sıralamasında ise Avrupa'da sondan üçüncü olmamız tesadüf değil. Ülkemizde uygulanan, rantiyeci, faizci, üretmeyen, verimsiz ekonomi modeli sonuçları, dünya ülkeleri sıralamasında ki yerimizi de belirliyor.

"BU ÜCRETLERLE, YILDA BİR KEZ TATİL YAPAMIYOR"

Emekliler, asgari ücretliler; bu ücretlerle evine et, balık süt alamıyor. Bu ücretlerle, ayda bir kez olsun dışarıda ailece yemeğe çıkamıyor. Bu ücretlerle, çocuklarına, torunlarınıza harçlık veremiyor. Bu ücretlerle, ayda bir kez tiyatroya, sinemaya gidemiyor. Bu ücretlerle, yılda bir kez tatil yapamıyor. Emeklilere ve asgari ücretlilere reva görülen bu zam oranı; adaletsizdir, haksızlıktır, vicdansızlıktır.

"SENİ YOK SAYANA VARLIĞINI GÖSTER"

Emeklilere ve asgari ücretlilere bakış açısıyla iktidar; Anayasa'nın sosyal devlet ilkesini, refah ilkesini, adalet ilkesini, eşitlik ilkesini, emeklilerin ve asgari ücretlilerin insanca yaşam hakkını, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını, konut hakkını ihlal ediyor. AHPADİ olarak; emeklilere ve asgari ücretlilere sesleniyoruz. 15 Milyon emeklisin. Emekli olmayan ya da çalışmayan eşlerinle birlikte 22 milyon seçmensin. İstersen, her beş yılda bir iktidar değiştirirsin. Sızlanma, yakınma, gücünün farkına var. Harekete geç. Seni yok sayana varlığını göster."

Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Verilen Zam Adaletsizdir
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mustafa Kara, Demokrasi, Kara, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Verilen Zam Adaletsizdir - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Verilen Zam Adaletsizdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement