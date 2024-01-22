Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Verilen Zam Adaletsizdir

MELTEM KARAKAŞ

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ) Emekli Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kara, emeklilere verilen zamların yetersiz olduğunu belirterek, "Emeklilere ve asgari ücretlilere reva görülen bu zam oranı adaletsizdir, haksızlıktır, vicdansızlıktır. 15 Milyon emeklisin. Emekli olmayan ya da çalışmayan eşlerinle birlikte 22 milyon seçmensin. İstersen, her beş yılda bir iktidar değiştirirsin. Sızlanma, yakınma, gücünün farkına var. Harekete geç. Seni yok sayana varlığını göstermelisin" dedi.

AHPADİ Emekli Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kara, emeklilere verilen zam oranına ilişkin basın açıklaması yaptı. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Kara, "Emekliler ve asgari ücretle çalışan işçiler adalet istiyor" diye konuştu.

"GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR"

Mustafa Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 2'nci ve 60'ıncı maddelerine göre sosyal hukuk devleti; güçsüzleri güçlüler karşısında koruyan, sağlıklı beslenme, konut, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel yaşama katılma yönlerinden asgari yaşam standart ve konforunu en dezavantajlı gruplar için dahi sağlayan, gelir dağılımında adaletli davranan, toplumsal dengeyi sağlayan devlettir. Ancak, Anayasamızda lafzını yer bulan sosyal devlet ilkesinden oldukça uzaklaşılmış, sosyal devlet ilkesinin ruhu ve gerçekliği ne yazık ki kaybolmuştur. Maaşlara, hizmet yılı ve pirime dayalı, hakkaniyetli, hayat pahalılığını, süreklilik kazanmış ve yüzde 100'ün üzerine çıkmış kronik fiyat artışları, açlık ve yoksulluk sınırını dikkate alan bir artış beklenirken, yüzde 40 – 50 ortalamasında artış yapılması emeklileri ve asgari ücretli işçilerimizi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır.

"GEÇİNEMİYORUZ FERYADI ŞİMDİ BİRAZ DAHA GÜR SESTE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Büyük müjdelerle açıklanan, enflasyona ezdirilmediği söylenen her emekli, 10 bin lira alacakmış gibi televizyon kanallarındaki haberler aldı başını gidiyor. Fakat, ATM'lerden maaşları çekmeye gidildiğinde söylenen ile çekilen maaş birbirini tutmuyor. Bu emeklilerin maaş kargaşası, maaş adaletsizliği yeni başlamış değil. Yıllardan beri süregelen bu emekli maaşlarındaki adaletsizlik enflasyon karşısında daha net hale geldiği için emeklilerin geçinemiyoruz feryadı şimdi biraz daha gür sesle çıkmaya başladı. Yıllarca gece gündüz çalışıp fiziken ve ruhen yıpranan yurttaşlarımız biraz huzur, biraz rahat, biraz mutluluk umuduyla emekli olmak isterken Avrupa benzeri emeklilik hayalleri ile başlayan yolculukları, İŞKUR kapısında iş bekleme nöbetleriyle sona eriyor.

"BİR AY BOYUNCA NEREDEYSE BİR AYLIK EV KİRASI BEDELİ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Asgari ücrete mahkum olmuş özel sektör işçileri, bir ay boyunca neredeyse bir aylık ev kirası bedeli için çalışıyor. Avustralya'da Melbourne Mercer'in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi'ne 37 ülke arasında Türkiye sondan üçüncü, asgari ücret sıralamasında ise Avrupa'da sondan üçüncü olmamız tesadüf değil. Ülkemizde uygulanan, rantiyeci, faizci, üretmeyen, verimsiz ekonomi modeli sonuçları, dünya ülkeleri sıralamasında ki yerimizi de belirliyor.

"BU ÜCRETLERLE, YILDA BİR KEZ TATİL YAPAMIYOR"

Emekliler, asgari ücretliler; bu ücretlerle evine et, balık süt alamıyor. Bu ücretlerle, ayda bir kez olsun dışarıda ailece yemeğe çıkamıyor. Bu ücretlerle, çocuklarına, torunlarınıza harçlık veremiyor. Bu ücretlerle, ayda bir kez tiyatroya, sinemaya gidemiyor. Bu ücretlerle, yılda bir kez tatil yapamıyor. Emeklilere ve asgari ücretlilere reva görülen bu zam oranı; adaletsizdir, haksızlıktır, vicdansızlıktır.

"SENİ YOK SAYANA VARLIĞINI GÖSTER"

Emeklilere ve asgari ücretlilere bakış açısıyla iktidar; Anayasa'nın sosyal devlet ilkesini, refah ilkesini, adalet ilkesini, eşitlik ilkesini, emeklilerin ve asgari ücretlilerin insanca yaşam hakkını, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını, konut hakkını ihlal ediyor. AHPADİ olarak; emeklilere ve asgari ücretlilere sesleniyoruz. 15 Milyon emeklisin. Emekli olmayan ya da çalışmayan eşlerinle birlikte 22 milyon seçmensin. İstersen, her beş yılda bir iktidar değiştirirsin. Sızlanma, yakınma, gücünün farkına var. Harekete geç. Seni yok sayana varlığını göster."