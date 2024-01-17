Emine Erdoğan, Filistin için ateşkes çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi 'Filistin için Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze için ateş çağrısında bulundu. Erdoğan, "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi 'Filistin için Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her vicdan sahibi insanı bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA