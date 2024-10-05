Engelli Bireyler Mutfak Sanatlarıyla Tanışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Bireyler Mutfak Sanatlarıyla Tanışıyor

Engelli Bireyler Mutfak Sanatlarıyla Tanışıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürütülen Gastronomi Atölyesi, engelli bireylerin mutfak sanatlarını öğrenerek profesyonel aşçı olma yolunda ilk adımlarını atmalarına olanak tanıyor. Eğitim programına katılan öğrenciler, özgüven kazanarak büyük otellerde çalışabilme fırsatına sahip oluyor.

05.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mutfak sanatlarının inceliklerini öğrenmek isteyen engelli bireyler, birer aşçı olmak için ilk adımlarını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Gastronomi Atölyesi'nde atıyor. 6 yıllık bir geçmişe sahip olan atölyede, eğitim alan yaklaşık 450 öğrenci arasında şu anda büyük otellerin mutfaklarında profesyonel olarak çalışan aşçılar bulunuyor.

"Engelsiz kent Gaziantep" mottosuyla şehre 10 yıllık süre zarfında yeni bir anlayış getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hizmete girmesine öncülük ettiği bu atölyede, şu an 94 öğrenci eğitim alıyor. İlk etapta engelliler, ev ortamlarında ebeveynlerinin yönlendirmesine gerek duymadan tehlikeli araç ve gereçlerin kullanımını öğreniyor.

Aile ortamında görev ve sorumluluk elde ettiği gibi daha özgüvenli bir yapıya kavuşan engelli bireyler, bununla da sınırlı kalmayarak özel bir eğitim programına yeteneklerinin el verdiği ölçüde tabi tutuluyor.

Yemek sanatına ilgili ve elverişli olan danışanlar, daha sonra eğitimde mesafe kaydederek, gastronominin başkenti Gaziantep'te lezzetin sırlarını Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretmeni Ayşegül Uygun ve Latife Aslan'dan tecrübe ediyor.

Eğitimler, öğrenci istediği sürece sürüyor

Mutfağın Türkiye'de içerik ve verilen eğitim anlamında örneği olmayan bir mekan niteliği taşıdığını aktaran Uygun, burada eğitim almak isteyen engelli bireyler için mutfak eğitiminin kendileri istedikleri sürece devam ettiğini belirtti.

Atölyenin 6 yıldır faaliyet gösterdiğini anlatan Uygun, "Şimdiye kadar 300'e yakın öğrencimiz bu mutfakta belli bir eğitimden geçti. Bunların içerisinde burada aldığı eğitimi referans alarak ya da yetenek sınavına girerek büyük otellerde profesyonel aşçı olarak çalışanlar da var" ifadesini kullandı.

Öğrencilerin özel ihtiyacına göre belli eğitim programları hazırladıklarını vurgulayan Uygun, "Bugünkü dersimizde bir işitme, iki de zihinsel engelli öğrencimiz var" dedi.

Eğitim alan engelli öğrencilerin bu seferki menüsü mercimekli köfte oldu

Mercimekli köfte hazırlamak için kollarını sıvayan 3 engelli öğrenci, ocak kullanımı, malzemelerin hazırlanışı, yemeğin aromasını lezzetli hale getirecek baharat çeşitlerinin nasıl ve ne zaman kullanılacağını öğrendi.

Yemeğin hazırlandığı esnada büyük bir dikkatle öğrencilerini takip eden Uygun, "Biz öğrencilerimizin neye ihtiyacı varsa ona göre bir eğitim programına sokuyoruz. Birlikte mercimekli köfte yaptık; Gaziantep'in de bu bölgenin de yöresel bir tarifi. Hiçbir şekilde zorluk çekmediler. Çünkü gerekli eğitimi alıp pratiklerini yaptılar" şeklinde konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin en güzel tarafının bütün engel grubuna hitap etmesi olduğunu anlatan Uygun, öğrencilerin atölyeye kayıt yaptırmasının ardından belli bir süreçten geçtiklerine vurgu yaptı ve şöyle devam etti: "Öğrencilerimiz, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Uygulama Evi'nde bir testten geçiyor. Orada kendilerine bir altyapı oluşturuyorlar. Bu evde uyum sağlayan, öğrenciler mutfak becerilerine uygun bir eğitim almak isterler ve veliler de bunu talep ederse eğitimlere başlıyoruz."

Öğrencilerimize evde bir dizi ödevler de veriyoruz

Eğitim sürecinden belli bir süre sonunda öğrencilerin bağımsız bir hale gelmesi için evde bir dizi ödevler verdiklerini aktaran Uygun, "Öğrenci, eğitim sürecinde öğrendiklerini uygulamaya başladığında kendi başına bu görevi üstlenip başarıya ulaştığı için aileler de mutlu oluyor" dedi.

Uygun, ebeveynlerin eğitimlerden önce engelli çocuklarının mutfağa girmesinden dolayı korktuklarını hatırlatarak, "Eğitim sonrasında artık hiçbir şekilde ailelerin bu korkusunun kalmadığını söylüyor. Mutfak malzemelerinin hangisinin tehlikeli veya hangisinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrendikleri için gönül rahatlığıyla mutfağa girmelerini seyrettiklerini bize anlatıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Engelliler, Gastronomi, gaziantep, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireyler Mutfak Sanatlarıyla Tanışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
22:31 Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı
22:22 Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır
22:04 Antalyaspor’u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 18:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler Mutfak Sanatlarıyla Tanışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement