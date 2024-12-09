Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Spor ve İstihdam Projesi Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Spor ve İstihdam Projesi Lansmanı Yapıldı

Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Spor ve İstihdam Projesi Lansmanı Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen, engelli kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan Spor ve İstihdam Projesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi. Proje, sporun gücünden yararlanarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

09.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:14
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Türkiye'de ilk niteliğindeki ulusal, uluslararası kapsamı olan Spor ve İstihdam ile Engelli Kadınlar ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi'nin lansmanı yapıldı.

Engelli kadın ve kız çocuklarının daha güçlü, daha bağımsız hayat sürmelerini sağlamayı, sporun gücünden yararlanarak istihdam edilebilirliklerini arttırılması için gerekli verileri toplamayı hedefleyen projenin tanıtım programı özel bir otelde düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Krallık İkili İş Birliği Programı desteği ve Etki Yatırım Danışma Kurulu'nun (EYDK) girişimleriyle, UNESCO Fit For Life Spor Programı ile uyumlu olarak tasarlanan proje kapsamında verilerle engelli kadın ve çocukların güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir, etkili müdahalelerin şekillendirilmesine katkı sağlanacak. Proje tanıtım programı sonrası ulusal ve uluslararası alanında uzmanların katılımlarıyla özel oturumlar, bilgilendirme sunumları ve paneller yapıldı.

"Engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırıyoruz"

Tanıtım programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada başarı hikayesinde yaşadığı zorluklara ve kariyerindeki dönüm noktalarını anlatarak, "Engellinin önündeki engelleri kaldırabilirsek bu bir kalkınma projesi olur. Fırsat eşitliği verildiği zaman büyük bir başarı hikayesine dönüşebildiğini gören bir ailenin evladı olarak huzurlarınızdayım. Kaybedenler vazgeçenlerdir. Engelsiz bir şehir için, engelli dostu bir şehir için yola çıktık. Engellilerin eğitimde önlerindeki engelleri kaldırmamız, bu şehri eğitim şehri yapmamız gerekiyordu. Spor iyileştiriyor, birleştiriyor. Dünyada bu işi hep erkekler yaptı ama arkaya baktığında hep bir kadın gücü var. Şimdi biz bu şehri genç, kadın ve engelli dostu bir şehir yapmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun için ampute kadın futbol takımı Gaziantep Modeli ile kurulabilir. Türkiye'nin en güzel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtık. Kadın istihdamı çok önemliydi. Ortez ve Protez Merkezi'ni açtık. Tesisleri tamamladık. Engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırıyoruz" dedi.

"Gerçek bir değişiklik sağlanması adına bu proje önemli"

Birleşik Krallık Büyükelçiliği Ankara Müsteşarı Wendy Wvyer ise projenin kadınlar ve kızlar için sosyal uyumluluk açısından bir gerekliliği hedefleyerek hazırlandığını aktararak, "Gaziantep örneği içerisinde depremin tahrip edici etkisi oldu. İnsanlar ıstırabını hala yaşıyor. Kadınların ve kız çocuklarının bir çok sıkıntı yaşadığı aşikar. Kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi arz etmekte. Ekonomik eğitim olarak güçlendirilmelidir. Bu hususlar doğrultusunda Birleşik Krallık hükümetinin kapsamında öncü olduğumuzu dile getirmekteyiz. Bu proje kapsamında engelli kadın ve çocukların güçlendirilmesi adına Gaziantep'e geldik. Toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği sağlanması unsurlarını kapsıyor proje. Eşit fırsatlar için bu projenin önemi ortada. Türkiye de özellikle sporun güçlü bir kaynak olduğu bilinen bir konu. Bu proje içerisinde futbol birtakım fırsatları oluşturacak. Geleceklerine daha iyi bir imkan sağlayacak kız çocuklarının. Gaziantep adına çok önemli. Gerçek bir değişiklik sağlanması adına bu proje önemli. Deprem sonrasında yaşanan bu zorlukların aşılması adına destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu topluma bir yatırımdır, sosyal bir yatırımdır"

Etki Yatırımı Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ise, "Hem Gaziantep hem Türkiye hem de dünya için önemli bir proje. Engelli sayılarına baktığımızda kadınlarımız bu sayının yarısını oluşturuyor. Engelli kadınlarımızı istihdama katmak, spora katmak ülke ve dünyamız için çok önemli. Projenin yerel ortaklarının en önemlisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Başkan Fatma Şahin daha ilk günden bize inanarak bu proje için elini taşın altına koymaya karar verdi. Değerli ekibiyle yanımızda oldu. Mayıs ayından bu yana çalışmaktayız bu projeyi başlatmak için. Bu projenin sadece sosyal sorumluluk ve bağış projesi olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu bir yatırım projesi. Bu topluma bir yatırımdır, sosyal bir yatırımdır. Dünyanın dikkatle izlediği bir proje olacak bu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Spor ve İstihdam Projesi Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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