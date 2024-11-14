Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Devam Ediyor

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Niğde İŞKUR İl Müdürü, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvurularının 6 Aralık 2024 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Engelli girişimcilere 400 bin, eski hükümlülere ise 300 bin lira hibe desteği verilecek.

14.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:40
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Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları sürüyor

NİĞDE - Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül; kendi işini kurmak için hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvurularını 6 Aralık 2024'e kadar yapabileceklerini duyurdu.

Projeleri kabul edilen engelli girişimcilere 400 bin, eski hükümlülere ise 300 bin lira hibe desteği verileceğini aktaran İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül; korumalı işyeri projelerinde de 500 bin lira kuruluş sermayesi desteği sağlanacağını ifade etti. Bingül, "İŞKUR olarak ilimizde kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın projelerini önemsiyor, daha fazla sayıda engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma hibe desteğine başvuru yapmasını istiyoruz. İŞKUR, engelliler ile eski hükümlüleri kendi işini kurmaları yönünde hibe projeleriyle desteklemeye devam etmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 400 bin TL Hibe desteği, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü girişimcilere 300 bin TL hibe desteği başvuruları devam ediyor. Bu destek, korumalı işyeri projelerinde 500 bin TL kuruluş sermayesi desteğine kadar varabiliyor" diye konuştu.

Son Başvuru Tarihi 6 Aralık

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanan projelerin desteklendiğini aktaran Bingül; kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlülerin bireysel proje başvurularını, 6 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerektiğini belirtti.

İŞKUR Proje Başvurusu Yapacaklara Rehberlik Yapıyor

Bingül açıklamasını şöyle sürdürdü; "Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları kurumsal projelerini hazırlayıp 6 Aralık 2024 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletmesi gerekiyor. Proje başvurusunda bulunmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız kurumumuz internet adresinde www.iskur.gov.tr duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberinden detaylı bilgi alabilirler. İl Müdürlüğümüz engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza proje başvurusu ile ilgili rehberlik yapılmaktadır."

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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