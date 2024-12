Engellilerin İş Bulma Zorluğu

Yerel

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- Osmaniye Bedensel Engelliler Derneği Başkan Vekili Kamil Balta, "Devletin vermiş olduğu belli ölçülerde engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bunu kamu hariç özel sektörde işlemediğini görüyoruz. İlgili yerlere gidiyoruz söylüyoruz, durumu izah ediyoruz, anlatıyoruz ama tam anlamıyla da bir cevap alamıyoruz" dedi.

Osmaniye Bedensel Engelliler Derneği Başkan vekili Kamil Balta, sosyal hayatta yaşadıkları zorlukları anlattı. Kamuda belirli oranda engelli çalıştırma zorunluluğu olduğunu belirten Balta, ancak özel sektörde iş bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Balta, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bizim yaşam standartımız şuan için çok kötü. Biz her sağlıklı birey gibi iş bulma imkanımız yok. Fiziksel anlamda kötü olduğumuz için her işveren bizi kabul etmemekte. Devletin vermiş olduğu belli ölçülerde engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bunu kamu hariç özel sektörde de işlemediğini görüyoruz. İlgili yerlere her türlü gidiyoruz söylüyoruz durumu izah ediyor anlatıyoruz ama tam anlamıylada bir cevap alamıyoruz. Bu konuda da engellilerin iş anlamında sıkıntısı çok. Engelli maaşlarınında çok düşük olmasından dolayı yaşam standartlarını olabildiğince aşağıya çekmekte. Devletimizden bu anlamda biz engelli maaşları ve buna benzer engellilere verilen imkanların biraz daha artırılması talebindeyiz."

"Biz bu ülkede kambur değiliz"

Hastanelerde engelli raporu alırken engellilerin yaşadığı zorluklara da değinen Balta, "Bunun dışında bir sıkıntımız daha var. Engelli raporu alımında bayağı bir sıkıntı çekmekteyiz. Bunu ilgili yerlerle görüşüyoruz ama bu sıkıntıyı bir türlü aşamıyoruz. Bizim bir rapor almamız aylarımızı alıyor. Fiziksel olarakta çok sağlıklı olmadığımız için hastane içinde gezmemiz ve raporu gezdirmemiz gerekiyor ama bu anlamda da aşırı derecede güçlük çekiyoruz ve alamıyoruz. Sadece söylemek istiyorum biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birer bireyiz. Engelli olmamız yaşamamıza sebep ya da yaşamamamıza sebep olmamalı. Biz bu ülkede bir kambur olarak görünmek istemiyoruz. Üretken bu ülkeye faydalı bir birey olmak istiyoruz. Bu anlamda da sayın yetkililerimizden bize destek çıkmalarını istiyoruz ve talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.