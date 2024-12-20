Engellilerin İş Bulma Zorluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engellilerin İş Bulma Zorluğu

Geniş Video İzle

Osmaniye'de engelliler, özel sektörde çalışma zorluğuna ve düşük maaşlara dikkat çekti.

20.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- Osmaniye Bedensel Engelliler Derneği Başkan Vekili Kamil Balta, "Devletin vermiş olduğu belli ölçülerde engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bunu kamu hariç özel sektörde işlemediğini görüyoruz. İlgili yerlere gidiyoruz söylüyoruz, durumu izah ediyoruz, anlatıyoruz ama tam anlamıyla da bir cevap alamıyoruz" dedi.

Osmaniye Bedensel Engelliler Derneği Başkan vekili Kamil Balta, sosyal hayatta yaşadıkları zorlukları anlattı. Kamuda belirli oranda engelli çalıştırma zorunluluğu olduğunu belirten Balta, ancak özel sektörde iş bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Balta, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bizim yaşam standartımız şuan için çok kötü. Biz her sağlıklı birey gibi iş bulma imkanımız yok. Fiziksel anlamda kötü olduğumuz için her işveren bizi kabul etmemekte. Devletin vermiş olduğu belli ölçülerde engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bunu kamu hariç özel sektörde de işlemediğini görüyoruz. İlgili yerlere her türlü gidiyoruz söylüyoruz durumu izah ediyor anlatıyoruz ama tam anlamıylada bir cevap alamıyoruz. Bu konuda da engellilerin iş anlamında sıkıntısı çok. Engelli maaşlarınında çok düşük olmasından dolayı yaşam standartlarını olabildiğince aşağıya çekmekte. Devletimizden bu anlamda biz engelli maaşları ve buna benzer engellilere verilen imkanların biraz daha artırılması talebindeyiz."

"Biz bu ülkede kambur değiliz"

Hastanelerde engelli raporu alırken engellilerin yaşadığı zorluklara da değinen Balta, "Bunun dışında bir sıkıntımız daha var. Engelli raporu alımında bayağı  bir sıkıntı çekmekteyiz. Bunu ilgili yerlerle görüşüyoruz ama bu sıkıntıyı bir türlü aşamıyoruz. Bizim bir rapor almamız aylarımızı alıyor. Fiziksel olarakta çok sağlıklı olmadığımız için hastane içinde gezmemiz ve raporu gezdirmemiz gerekiyor ama bu anlamda da aşırı derecede güçlük çekiyoruz ve alamıyoruz. Sadece söylemek istiyorum biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birer bireyiz. Engelli olmamız yaşamamıza sebep ya da yaşamamamıza sebep olmamalı. Biz bu ülkede bir kambur olarak görünmek istemiyoruz. Üretken bu ülkeye faydalı bir birey olmak istiyoruz. Bu anlamda da sayın yetkililerimizden bize destek çıkmalarını istiyoruz ve talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Engellilerin İş Bulma Zorluğu
Kaynak: ANKA

Politika, Osmaniye, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilerin İş Bulma Zorluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:49:48. #1.11#
SON DAKİKA: Engellilerin İş Bulma Zorluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.