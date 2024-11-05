ENHANCER Projesi Gaziantep'te İş Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika
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ENHANCER Projesi Gaziantep'te İş Dünyasını Buluşturdu

Yeni ENHANCER Projesi ile Gaziantep'te 70 milyar avro bütçeli girişimcilik çalışmaları başlatıldı.

05.11.2024 19:52
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ENHANCER Projesi İş Dünyasını Gaziantep'te buluşturdu

ICMPD Türkiye Temsilciliği Başkanı Tamer Kılıç: "Yeni projemizin bütçesi 70 milyar avro"

GAZİANTEP - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" yeni çalışması, 'İş Dünyası Buluşması' ile Gaziantep'te buluştu.

Karma sektör yapısı ile gerçekleştirilen etkinlikte; gıda ve tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, perakende, tekstil ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren 30'u uluslararası toplam 40 alıcı firma, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası desteğiyle ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile ENHANCER 'İş Dünyası Buluşması'nda bir araya geldi.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan ICMPD Türkiye Temsilciliği Başkanı Tamer Kılıç, "ENHACER projesi Türkiye'de bir yandan modern girişimcilik çalışmalarını desteklenmek üzere kurgulanmış bir proje iken diğer taraftan da esas olarak iş dünyasına katkıda bulunmaya çalışan bir proje. Bugüne kadar yararlanıcılarımıza 14 milyon avro civarında hibe takdim ettik. 150'den fazla yararlanıcımız, gerek özel sektör gerek kooperatif gerekse yereldeki paydaşlarımız olmak üzere bu hibelerle, yeni istihdam oluşturdular ve iş dünyasına katkıda bulundular. Bunun yanı sıra 3 bin 500 civarında bireysel olarak da girişimcilik eğitimlerinde bulunduk. Tüm bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde yeni bir proje ile devam edecek. Yeni başlayacağımız projede Gaziantep yine ana yararlanıcı illerimizden bir olacak. Yeni projemizin bütçesi ise 70 milyar avro. Orada da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde yaklaşık 50-55 milyar avro civarında hibe dağıtımında bulunacağız. ICMPD olarak, hem Türkiye'deki alıcılarla üreticileri bir araya getirmek hem de Türkiye'deki üreticilerle global alıcıları bir araya getirmek gibi bir amacımız vardı. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki bu amacı yerine getirmiş durumdayız" dedi.

"Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak, topyekun kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz"

Etkinlikte söz alan T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Ahmet Şimşek, "Bizler bakanlık işbirliğini önemseyen, yerel kalkınma hamlesi mottosuyla bir yandan tüm bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını arttırmak istiyoruz, bir yandan da bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak, topyekün kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için bölgesel potansiyellerin tespit edilmesi ve bunları harekete geçirecek doğru müdahalelerin yapılması gerekiyor. Bizde bu doğrultuda geliştirdiğimiz stratejiler ve yürüttüğümüz projelerle yoğun bir çaba içeresindeyiz. Mümkün olduğunca tecrübelerimizi bölgelere aktarmaya çalışıyoruz. Yerelde bu projelerin sahibi kalkınma ajanslarımızdır. Sadece Gaziantep'te bugüne kadar 648 projeye 2024 fiyatlarıyla 1.9 milyar TL tutarında destek sağladık. Yatırımcıların eş finansmanıyla birlikte 2.9 milyar TL'lik yatırım hacmi oluşturduk. İşte tüm bu çalışmalar sayesinde ajanslar, kısa sürede pek çok konuda yerel kalkınmanın öncüsü oldular. Bu organizasyon vesilesi ile yakın zamanda bakanlı olarak ilan edeceğimiz ve Cumhurbaşkanımız tarafında da müjdesi verilen 'yerel kalkınma hamlesi teşvik programı' hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Bu proje ile şehirlerimizin potansiyelini değerlendirmeyi, atıl kaynakları harekete geçirmeyi, yerel ihtiyaçları karşılamayı, ithal girdileri ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede bakanlık ve kalkınma ajansları olarak yürüttüğümüz analiz ve saha çalışmaları neticesinde, bölgesel olarak potansiyel arz eden ve kalkınma etkisi yüksek yatırım konularına yerli ve yabancı yatırımcı ayırt etmeksizin güçlü ve cazip teşvik imkanları sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise yaptığı konuşmada Gaziantep'in bölge için önemine değindi. Paksu, "İpekyolu'nun kadim ticaret şehri Gaziantep, Birleşik Krallık 'tan Hindistan'a, Fransa'dan Bahreyn'e, Almanya'dan Kuveyt'e farklı ülkelerden 30 kuruluşu ve alanında lider 10 ulusal firmamızdan oluşan toplam 40 alıcı grubu, bölgemizde tedarikçi olabilecek firmalarla buluşturacak" diye konuştu.

Organizasyonun açılış törenine; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Ahmet Şimşek, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, ICMPD Türkiye Temsilciliği Başkanı Tamer Kılıç, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz ile ilham konuşması yapmak üzere, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin katılım sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ENHANCER Projesi Gaziantep'te İş Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika

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