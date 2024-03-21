Yerel

Erbakan: "Yüzde 20 oy alıp, 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Anketler yüzde 6-7 gösterdiğine göre yine 3 mislini alacağız, yüzde 20 oy alacağız"

"89 ve 94'te Milli Görüş belediyeleri bu hizmetleri yaparken, tarih yazarken, destan yazarken iktidarda Refah Partisi mi vardı? Hayır; ANAP, DYP ve SHP vardı. Buna rağmen Refah Partili belediyeler o efsane hizmetleri yaptı"

DENİZLİ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin anketlerde çıkan yüzde 6-7'lik sonuçlarını 3'e katlayıp yüzde 20 oy alacağını iddia ederek, "Ahlaklı belediyecilikle, 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Acıpayam ilçesinde partisince düzenlenen iftar programına katıldı. Daha sonra Beyağaç ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Erbakan, soğuk havaya rağmen Yenden Refah Partisi Beyağaç Belediye Başkan Adayı Sezayi Pütün'ün seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan yüzlerce kişilik kalabalığa hitap etti.

Aday tanıtım toplantısının açılışında konuşan Başkan Adayı Sezayi Pütün, "Bugün toplumumuzun refaha ulaşabilmesi adına ortaya konulan, hayallerin gerçekleşmesine atılacak somut adımlar için hazırladığımız projelerimizi anlatmak amacıyla buradayız. Bugün geleceğimiz için önemli bir adım atmak üzere burada toplandık. Halkımızın refahı için birlikte çalışmalar yapmaya kararlıyız. 31 Mart seçimlerinde partimiz Yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünü Beyağaç'tan başlatacağız. 2028 yılında ise yine Beyağaç'tan başlayarak iktidara yürütüp, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtireceğiz" dedi.

"Oyumuzu 3'e katlayıp yüzde 20 oy alacağız"

"Soğuk havaya rağmen gerçekleşen bu buluşmayla Beyağaç'a Milli Görüş sanacağını dikeceğiz inşallah" diyerek konuşmasına başlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin rüzgarı, Türkiye'nin her köşesinde en güçlü bir şekilde hissediliyor. Siyaset bilimciler, basın ve medya her yerde Yeniden Refah Partisini konuşuyor. Hepsinin mutabık kaldığı nokta, 'Bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti, Yeniden Refah Partisi'dir' diyorlar. Bizim söylememizden ziyade, bizim dışımızdakilerin bunu söylemesi son derece önemli. Geçen seçimlerde yüzde 1 bile göstermiyorlardı. Diğerlerinin içerisinde gösteriyorlardı, yüzde 3'e yakın oy aldık. Şimdi aynı anketler yüzde 6-7 gösterdiğine göre yine 3 mislini alacağız yüzde 20 oy alacağız inşallah. Bu maya tuttu inşallah. Milli Görüş geliyor, Yeniden Refah geliyor müjdeler olsun. Beyağaç'ta, Denizli'de ve tüm Türkiye'de ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için yola çıktık. Ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş belediyeciliği demektir. Adil, ahlaklı, samimi, dürüst, dirayetli ve çalışkan bir belediye başkanı için doğru adres Milli Görüş ve Yeniden Refah'tır" diye konuştu.

"94 ruhunu hayata geçireceğiz"

89 ve 94 seçimlerinde göreve seçilen Sivas, Çorum, Konya, Samsun ve Kütahya belediyelerinin yaptığı çalışmalardan örnekler veren Erbakan, şöyle konuştu:

"Ahlaklı belediyecilik döneminde belediyeler adaletli olacak. Belediyelerde Milli Görüş olmayınca maalesef borç oluyor, faiz oluyor ve bereket kalmıyor. Ahlaklı belediyecilik demek ehliyet ve liyakat demektir. 'Yandaşa, akrabaya, bizim teşkilattaki arkadaşımıza işi verelim, onları görece getirelim' değil, kim hak ediyorsa, kim ehilse, dayısı veya iltiması olan değil, hakkı olan gelip işi alacak. Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir, milletin derdiyle dertlenmek, önce millet demektir. İşte Erbakan Hocamız televizyonlarda, programlarda milletin dertleri için gözyaşı dökmüştü. Milli Görüşün ahlaklı belediyeciliği, aynı zamanda önce ahlak ve maneviyat demektir. Şimdi ahlaklı belediyecilikle yeniden bu ruhu canlandıracağız. Yeniden 94 ruhunu hayata geçireceğiz inşallah. Yeniden Refah Partisi belediye başkanları almaya değil, vermeye geliyor. Bu bizim duruşumuzu özetleyen çok güzel bir cümle. Almaya değil, vermeye geliyoruz. Bu ruhla, bu anlayışla geliyoruz. 94 ruhuyla, Milli Görüş ruhuyla geliyoruz. Rantçı belediyecilikle, ahlaklı belediyeciliğin çok basit temel bir farkı var. Rantçı belediye başkanı makamını kendisi ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret hane olarak görür. Ahlakı belediyecilikte ise belediye başkanlığı makamı milletin derdine derman olarak Cenabı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamıdır. İşte aradaki fark bu; biri ticaret olarak yapıyor, biri ibadet olarak yapıyor. Bir belediye başkanının 5 sene boyunca dürüst ve ahlaklı bir şekilde yapacağı bu hizmetlerden elde edeceği sevabın büyüklüğünü düşebiliyor musunuz. İşte bizim adaylarımız, bu sevabı hesap ederek yola çıkıyor. Makam ve rakam için değil, ihale ve koltuk için değil, şöhret için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolar gelecekler ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklar inşallah"

"Hizmet destanları yazılırken Refah Partisi iktidarda değildi"

Milletin Milli Görüşü çok iyi tanıdığına işaret eden Erbakan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"89 ve 94'te Milli Görüş belediyeleri bu hizmetleri yaparken, tarih yazarken, destan yazarken iktidarda Refah Partisi mi vardı? Hayır; ANAP, DYP ve SHP vardı. Buna rağmen Refah Partili belediyeler o efsane hizmetleri yaptı. Çığır açtı, bütün belediyelerin borcunu ödedi, tekrardan kasasına para koydu. 89 ve 94'te Milli Görüşçü belediyelerin 'İnanç tekeden süt çıkarır' sözünü nasıl hayata geçirdiğini bu millet çok iyi biliyor. İnşallah yine aynısı olacak. Milli Görüşçü belediye başkanlarımız besmeleyi çekecek, kolları sıvayacak, 'İman varsa, imkan da vardır' deyip inşallah şehirlerimiz ve ilçelerimizin çehresini değiştirecekler. Aynen 94'te olduğu gibi. Cenabı Allah bu çabalarımızı Milli Görüşün zaferine, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidarına, 2028'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iktidarına vesile eylesin. Böylece milletimizin, bütün mazlumların, Gazze'nin Araka'nın, Doğu Türkistan, Keşmir'in kurtuluşuna vesile eylesin. 1 Nisan'dan sonra Beyağaç, Denizli ve Türkiye genelinde ahlaklı belediyeciliğin başlamasına vesile eylesin"