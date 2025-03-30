Erciş'te Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Erciş'te Bayram Namazı Yoğunluğu

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Erciş'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı için camileri doldurarak namaz ve bayramlaşma yaptı.

30.03.2025 12:03
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Erciş'te vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde bayram namazı için sabahın erken saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, cami imam hatibinin vaaz kürsüsünde günün anlam ve önemi belirten vaazı dinledi. Vaaz sonunda cemaat dua edip bayram namazını eda etti.

Cami imam hatibi tarafından bayram hutbesinin okunmasının ardından vatandaşlar cami içinde ve cami dışında bayramlaştı. Kaymakam Murat Karaloğlu ve Ticaret Odası Başkanı Murat İzgi de cemaatle bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciş'te Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika

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