Erzincan'da Nöbetçi Fırınlar Açık - Son Dakika
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Erzincan'da Nöbetçi Fırınlar Açık

Erzincan\'da Nöbetçi Fırınlar Açık

Ramazan Bayramı'nda Erzincan'da nöbetçi fırınlar 31 Mart ve 1 Nisan'da hizmet verecek.

28.03.2025 10:30
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Erzincan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü Erzincan'da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (31 Mart Pazartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi

Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Caddesi

Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi

Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi

Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Asel Fırını - Demirkent Mahallesi

Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi

Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi

Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi

Ramazan Bayramının üçüncü günü (1 Nisan Salı)

Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi

Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi

Kardeşler Ekmek Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi

Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi

Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Eğinlioğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarsısı

Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi

Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Nöbetçi Fırınlar Açık - Son Dakika

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