Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sessiz yürüyüş devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sessiz yürüyüş devam ediyor

Erzurum\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden sessiz yürüyüş devam ediyor

Erzurum'da 32 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen sessiz yürüyüş, artan destekle devam ediyor. Lala Mustafa Paşa Camii önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan grup, pankartlar ve bebek maketleriyle destek verdi. Sessiz yürüyüş sonrası grup adına konuşan bir öğrenci, İsrail'in zulmüne karşı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

23.06.2024 13:56
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Erzurum'da 32 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen "sessiz yürüyüş", artan destekle devam ediyor.

Lala Mustafa Paşa Camii önünde her hafta bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, ellerindeki pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan grubun "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", "Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Evlerimizi yaktılar" ile "Uyumuyorum, öldürüldüm" yazılı pankartların bulunduğu yürüyüşte, kadınlar da bebek arabalarının içerisine kefenlenmiş bebek maketleri koyarak destek oldular. Çocuklar da şiir ve şarkıyla anne ve babalarına destek verdi.

Sessiz yürüyüş sonrası grup adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Şifanur Şeker, eylemlerini bayram tatiline rağmen devam ettirdiklerini belirterek, "Haklı davamızdan ve desteğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail, Müslüman kardeşlerimize bayram seyran dinlemeden zulmediyor, çocuk, sivil bakmadan öldürüyor. Sağlıkçı, hastane önemsemeden bombalıyor. O yüzden biz de az kişi olduğumuz günlerde bile sayımıza bakmadan, benimle kim var diye arkamıza dönmeden meydana atılıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sessiz yürüyüş devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sessiz yürüyüş devam ediyor - Son Dakika
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