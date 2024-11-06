Erzurum'da Karabağ Zaferi anlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Karabağ Zaferi anlatıldı

Erzurum\'da Karabağ Zaferi anlatıldı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, İletişim Fakültesi ve Erzurum Azerbaycanlı Öğrenciler Birliğinin ortak organizasyonu ile "Karabağ Zafer Günü" etkinliği düzenlendi.

06.11.2024 10:17
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Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, İletişim Fakültesi ve Erzurum Azerbaycanlı Öğrenciler Birliğinin ortak organizasyonu ile "Karabağ Zafer Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde "Karabağ Zafer Günü" etkinliği düzenlendi. Günün anlam ve öneminin vurgulandığı programda ayrıca, etkinlikte yer alan protokol üyeleri ve öğrenciler, Karabağ Zaferi'nin anlamını ve önemini vurgulayan bir belgesel gösterimi izledi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Türk-Azerbaycan ilişkileri her geçen gün güçleniyor"

Programın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türk ve Azerbaycan halklarının kardeşliğinin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekerek son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini ifade etti. Hacımüftüoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, iki ülkenin dayanışma ve birlik ruhunun sadece resmi düzeyde değil, halklar arasında da hissedildiğini vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, "Bu birlik ve beraberlik ruhu tüm dünyaya da güçlü bir mesaj vermektedir. Atatürk Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Başkonsolosluk nezdinde gerçekleştirilen ve planlanan tüm ortak programlara da destek vermekten gurur duyarız" dedi.

Başkonsolos Guliyev: "Karabağ Zaferi, kardeşliğimizin pekiştiği bir anıdır"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise konuşmasında, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Guliyev, "Karabağ Zaferi, Türk dünyasının birlikte hareket etme kararlılığını, dayanışmasını ve güç birliğini simgeliyor. Bu zafer, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin daha da pekiştiği, ayrılmaz bir bağın temellerinin atıldığı bir andır. Erzurum'da, Azerbaycanlı öğrencilerimizin yanında olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Dekan Taşçıoğlu: "Etkinliğin, iki ülke arasındaki güçlü bağa katkı sunmasını diliyoruz"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu ise bir millet iki devlet söyleminin vücut bulduğu Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Kardeş Azerbaycan'ımızdan gelen ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İki ülke arasındaki güçlü bağa katkı sunmasını arzu ettiğimiz etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı öğrenciler gururlu ve mutlu

Etkinliğe katılan Erzurum Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Faig İsayev ise, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan için tarihi bir anı olduğunu belirterek, "Atatürk Üniversitesinde bu zaferi anmak ve kutlamak gerçekten büyük bir gurur. Burada Azerbaycanlı öğrenciler olarak kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Türk halkı ve Azerbaycan halkı arasında kopmaz bir bağ vardır ve bu bağ, her geçen gün daha da güçlenmektedir" şeklinde konuştu.

Program, belgesel gösterimiyle sona erdi

Program, Karabağ Zaferi'nin önemli anlarına dair hazırlanan belgeselin gösterimiyle sona erdi. Belgesel, Azerbaycan'ın zaferinin arkasındaki tarihi süreçleri ve bu zaferin Türk dünyası üzerindeki etkilerini derinlemesine ele aldı. Etkinlik, katılımcıların duygusal anlar yaşamasına neden olurken, Azerbaycan halkının Karabağ'daki zaferini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Karabağ Zaferi'nin anıldığı anlamlı etkinlik, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiren önemli bir adım olarak hafızalarda kaldı.

Etkinliğe; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, akademisyenler ve çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Karabağ Zaferi anlatıldı - Son Dakika

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