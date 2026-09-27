Erzurum'da sağlıkçılar 150. haftada Gazze için Yakutiye Medresesi'ne yürüdü - Son Dakika
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Erzurum'da sağlıkçılar 150. haftada Gazze için Yakutiye Medresesi'ne yürüdü

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Erzurum\'da sağlıkçılar 150. haftada Gazze için Yakutiye Medresesi\'ne yürüdü
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Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için 150 haftadır süren sessiz yürüyüşte yine buluştu. Lalapaşa Camii önünden Yakutiye Medresesi'ne yürüyen grup, Filistin bayrakları ve pankartlarla saldırılara tepki gösterdi.

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 150 haftadır sürdürdükleri sessiz yürüyüşte bir kez daha bir araya geldi. 18 Kasım 2023 Cumartesi günü başlayan yürüyüş, aradan geçen 150 haftada kar, kış, soğuk, yağmur ve rüzgara rağmen kesintisiz olarak devam etti.

Lalapaşa Camii önünde toplanan hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı yürüyüşte Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterildi.

"Bahanelerin arkasına saklanacaksak veyl olsun bize"

Yürüyüşün 150'nci haftasında grup adına açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, aylar süren kararlılıkla meydanları terk etmediklerini belirterek, "Aylar süren bir kararlılıkla, soğuğa, sıcağa, dünyalık telaşlara ve mevsimlerin değişimine boyun eğmeden, meydanları terk etmeyen, zulme karşı sarsılmaz bir irade sergileyen duruşumuzla bir kez daha buradayız. Rabbimizin huzurunda, Gazze'den Kudüs'e uzanan o mübarek hatta dökülen her damla gözyaşının, atılan her feryadın şahidi olarak toplandık. Bu meydanı dolduran, adımlarıyla mazluma ses olan her bir kardeşimizin gayretini ve kıyamını Rabbimiz katında makbul eylesin. Ama tadı güzel, ama indirime girmiş, ama evimin temizliğini bu yapıyor diyerek zalimin çarkına su taşıyan markalardan vazgeçemiyorsak yazıklar olsun bize! Birkaç dakikalık konforumuzdan, tüketim hırsımızdan vazgeçmeyip bahanelerin arkasına saklanacaksak veyl olsun bize!" dedi.

"Zalim zulmünde devam ettikçe biz de mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz"

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ise yürüyüşlerin 7 Ekim sonrasında doktor hocaları ve sağlık çalışanlarının bir araya gelmesiyle başladığını belirterek, "7 Ekim sonrasında doktor hocalarımızın ve sağlık çalışanlarının birleşerek oluşturduğu bir ekip olarak bu yola başladık. Bugün 150. haftamızı gerçekleştirdik. Yağmur, çamur demeden, karda kışta durmadan devam ettik. Aslında Müslüman'ın, daha doğrusu sevenin sevdiği için yaptığı şeyin sayısını sayması bizim için hani biraz doğru gelmiyor. Biz o yüzden aslında sayıya takılmıyoruz. Sadece zulmün duyurulması üzere burada Peygamber Efendimizin ve Rabbimizin bize emrettiği ve gösterdiği yolu takip ederek kardeşlerimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Bu yürüyüşleri gönül ister ki bir an önce bitsin; çünkü zalimin zulmünden vazgeçmesi ve zulmün tüm dünya üzerinde durması her Müslüman'ın gönlünde istediği ve çabucak olmasını istediği bir şeydir. Ne kadar erken olursa bizim için hani o kadar iyidir bu zulümlerin durması. Ama zalim zulmünde devam ettikçe biz de mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"150 haftadır onların bizi değiştirmesine imkan vermemek için bir araya geliyoruz"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz ise yürüyüşün Gazze'de yaşananlara tepki göstermek amacıyla gençlerin öncülüğünde başladığını ifade ederek, "İsrail'in bütün insanlık değerlerini altüst edip ayaklar altına alıp Gazze'deki kardeşlerimiz üzerinde uyguladığı soykırım başladığından beri bir kısım genç arkadaşlarımızın önderliğinde bu protesto yürüyüşü başladı. Biz de sonradan dahil olduk ve sonuna kadar devam etmeye çalışıyoruz. Maksat; biz küçük bir harekette bulunuyoruz. Bununla muhataplarımızı değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey, 150 haftadır onların bizi değiştirmesine imkan vermemek ve her an hiç değilse günün her saatinde aklımızda olmasa bile haftada bir gün kendi gayretimizi yenilemek, bu konudaki dirayetimizi artırmak üzere, birbirimizden enerji almak üzere bir araya geliyoruz. Müslüman olarak ortak paydalarımız olan insanlara karşı bu zulmün işleniyor olması bizi insanlıktan öte ikinci bir kez daha yaralıyor. Özellikle bu zulüm karşısındaki global sessizliğimiz daha büyük bir incitici durum olarak karşımızda duruyor" dedi.

Kaynak: İHA
FilistinYakutiyeErzurumGüncelİsrailGazzeDünyaYerelSon Dakika

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