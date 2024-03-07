Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde Birleşmiş Milletler Modeli Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde Birleşmiş Milletler Modeli Etkinliği Düzenlendi

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi\'nde Birleşmiş Milletler Modeli Etkinliği Düzenlendi

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Modeli etkinliği, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi, analitik düşünme yeteneklerini artırmayı ve farklı ülkelerin bakış açılarıyla dünya problemlerine yaklaşabilmeyi amaçladı. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin simülasyonu yapıldı ve öğrenciler çeşitli ülkelerin delegelerini canlandırdı. Toplantıda İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dil kullanıldı ve küresel sorunlar üzerine dört oturum gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak onların entelektüel birikimlerini artırmayı hedeflemektedir.

07.03.2024 11:49
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Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde Birleşmiş Milletler Modeli etkinliği düzenlendi.

Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen etkinlikte Kültür Edebiyat Kulübü danışman öğretmenleri Duygu Şirin ve Elif Aydın Dumlupınar ve UNESCO Kulübü danışman öğretmeni Volkan Aksoy; öğrencilerde problem çözümü, bir fikrin savunulmasında farklı yaklaşım şekilleri ve çözüm yolları arama, analitik düşünme becerilerini geliştirme, muhakeme yapma, uzlaşma, empati yapabilme, objektif olabilme, kişilere ve fikirlere saygı duyma ve saygı çerçevesinde düşüncelerini ve dünyadaki problemlere başka ulusların bakış açısıyla bakabilmeyi amaçlandı. Etkinlik ile ayrıca farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin siyasi, idari, coğrafi, sosyal ve ekonomik yönleri hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olmaları da hedeflenen önemli bir kazanım olarak dikkat çekti.

Model United Nations-MUN Konferansları, öğrenciler tarafından küresel problemleri Birleşmiş Milletler'in farklı komiteleri aracılığı ile simülasyon şeklinde canlandırıldığı konferanslar olduğu belirtilirken öğrencilerin vizyonlarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen konferanslar öğrencilerin topluluk önünde konuşma korkularını yenebilecekleri, problemleri komite arkadaşlarıyla çözebilecekleri ve simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırılarak konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik olduğu kaydedildi.

İki aylık bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen etkinlikte danışman öğretmenlerin gözetiminde kırk öğrencinin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin simülasyonu düzenlendi. Çeşitli görevler üstlenen Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Suriye devletlerinin delegelerini canlandırdılar. Toplantı ise İtalya'yı temsilen Genel Sekreter ve yardımcısı tarafından yönetildi. Toplantının bürokratik işleyişi de görevli öğrencilerle sağladı.

Dünya'da ve Türkiye'de güncel küresel sorunlara çözüm araması ve öğrencilerin İngilizce dil pratiklerini gerçekleştirmeleri amçlarıyla düzenlenen etkinlikte toplantı İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleştirildi. Toplantı küresel sorunları konu alan dört oturum şeklinde düzenlendi. Tüm gün süren toplantıda "Düzensiz Göç, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Uygulamalar, İnsan Ticaretiyle Mücadeleler" konuları üç ana oturum şeklinde konuşulurken kriz yönetiminde ise "Rusya ve Almanya ile arasında Ukrayna'ya füze satışı anlaşmazlığı" konusunda tüm ülkelerin sağduyulu tutumuyla mutabakat sağlandı. Oturum aralarındaki lobicilik faaliyetleriyle öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin politik tutumlarını benimseyerek ülkeler arası ilişkilerini güçlendirdiler. Birleşmiş Milletler aile geleneği fotoğraf çekimiyle sonlandırılan toplantıda öğrencilere sertifikaları okul müdürü Ayatullah Araz tarafından takdim edildi.

Akademik açıdan başarısını kanıtlamış olan Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi düzenlediği sosyal etkinlikler sayesinde de öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlanıyor. Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, entelektüel birikime sahip, topluluk önünde kendini ifade eden, objektif ve analitik düşünen "aklı hür, vidanı hür" bireyler olmak üzere öğrencilerin gelişimleri hem okul idaresi hem de öğretmenler tarafından destekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde Birleşmiş Milletler Modeli Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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