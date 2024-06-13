Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi faaliyetlerine devam ediyor

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Türkiye'nin tek ulusal Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi TOBBUYUM A.Ş'ye bağlı olarak Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde kurulan, ETSO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi ( ETSOTAM) çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

ETSO hizmet binasının 4. katında 500 metrekare alan üzerine kurulan ve 3 toplantı odası, 1 görüşme odası, 'Tahkim Duruşma Salonu' ile tüm hukuk ve arabuluculuk eğitimlerinin verilebileceği tam donanımlı 2 sınıftan oluşan, modern fiziki şartlara sahip ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyetlerine 2023 yılı Temmuz ayında faaliyetlerine başladı.

Arabuluculukta Yüzde 69 Başarı

Tüm hukuk uyuşmazlıklarında 2013 yılı itibariyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak başlayan arabuluculuk hizmetlerini ETSOTAM olarak üyelerin ve vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, "ETSOTAM, arabuluculuk konusunda adli yargıya göre çok kısa sürede ve düşük maliyetli etkin çözüme kovuşturmanın çabası içerisinde faaliyet gösteriyor. Merkezimiz, her türlü hukuki uyuşmazlıklarda değerli üyelerimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri koruyacak şekilde hizmet sunuyor. Ülke genelinde 4 milyondan fazla dava dosyasında, arabuluculuk yöntemleriyle adli yargıya gitmeden yüzde 69 anlaşma oranı ile önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu da arabuluculuk yönetiminin ne denli etkin bir çözüm yolu olduğunun ispatıdır" diye konuştu.

ETSOTAM'ın Faaliyetleri

ETSOTAM'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi de veren Başkan Özakalın şunları söyledi; "ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle bir yandan TOBB Uyuşmazlık Çözüm Merkezi A.Ş işbirliğiyle arabuluculuk ve tahkim faaliyetlerini sürdürürken diğer bir yandan da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Arabuluculuk, Tahkim Hakemliği ve hukuk alanlarında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Erzurum'un yanı sıra Ardahan, Bingöl, Muş, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Kars, Iğdır Ağrı ile birlikte toplam 10 ilde eğitim lisansını alıp akredite olan ETSOTAM tüm bölge hukukçularının başta Ticaret ve iş Hukuku olmak üzere eğitimlerini vermektedir. Merkezimiz faaliyete başladığımız günden bu yana farklı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemleriyle akredite arabuluculardan oluşan kadrosuyla 500'ü aşkın dosyada tarafları çözüme kavuşturmuştur. İlimizde faaliyet gösteren üye şirketler ile çalışanlarının uyuşmazlıkları, kurumların çalışanları ile olan uyuşmazlıkları ve diğer tacirlerle şirketlerin uyuşmazlıklarını giderme konusunda üstün başarı elde edilmiştir. Bu hizmetimizle, yargı üzerinde oluşan baskı azaltıldığı gibi hızlı ve etkin çözüme kavuşturma neticesiyle memnuniyet de artırılmıştır. Arabuluculuğun doğası gereği taraf iradesinin sağlanmasıyla oluşturulan karar neticesinde yargı kararlarında sağlanamayan her iki tarafın memnun edilmesi eksikliği, arabuluculukla sağlanmaktadır. Bu sebeple de uyuşmazlığı bulunan taraflar, uyuşmazlıklarını giderdiği gibi hakkaniyetli bir çözümü elde etmenin de rahatlığını yaşıyor."

Resmi Açılışı Yapılacak

ETSOTAM'ın resmi açılışıyla ilgili de açıklamada bulunan Başkan Özakalın, "Merkezimizin resmi açılışını yakın bir tarihte, TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve TOBB UYUM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Çiçek ve il protokolünün katılımıyla yapmayı planlıyoruz. ETSO olarak bu önemli hizmeti de üyelerimizin ve ilimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Akredite Arabulucular Başkan Özakalın'ı Ziyaret Etti

Öte yandan, ETSOTAM'da yapılan akreditasyon sınavında başarılı olarak akredite edilen arabulucular, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan arabulucular, ETSO Hukuk Müşaviri Av. Yakup Nuroğlu ile birlikte ziyaret ettikleri Başkan Özakalın'la ETSOTAM'ın arabuluculuk konusunda yapacağı çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundular. - ERZURUM