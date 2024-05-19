Eşekli Dostoyevski Ersin Bilge, Köy Köy Dolaşarak Çocuklara Kitap Dağıtıyor - Son Dakika
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Eşekli Dostoyevski Ersin Bilge, Köy Köy Dolaşarak Çocuklara Kitap Dağıtıyor

Eşekli Dostoyevski Ersin Bilge, Köy Köy Dolaşarak Çocuklara Kitap Dağıtıyor

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için eşekle kırsalda yaşayan çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor. Yaklaşık 7 bin köy çocuğuna dokunan Bilge, çocukların ilerde iyi yerlere gelmelerini umut ediyor.

19.05.2024 17:16
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Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si olarak bilinen Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için, eşekle kırsalda yaşayan çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor.

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge (60), çocukluk hayalini gerçekleştirmek için eşekle köy köy dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor. İlk olarak doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayeli kazasında başlayan projesi, Ardahan, Kars, Burdur, Niğde, Aksaray, Trabzon, Konya, Artvin, Bursa 'den sonra Kırklareli'nin Üsküp Beldesinde öğrencilerle buluştu. Her gittiği köyde ilk olarak eşek bulan Bilge, eşeğin sırtında bulunan sepete kitap ve kırtasiye malzemeleri koyarak öğrencilere dağıtıyor.

Yaklaşık 7 bin köy çocuğuna dokunduğunu anlatan Ersin Bilge, "30 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Fakat gittiğim günden bu güne kadar benim yüreğim, bedenim her ne kadar bedenim ordaysa yüreğim bu topraklarda bu coğrafyada kaldı, bu ülkenin çocuklarında kaldı, bu ülkenin çocuklarının hayallerini yükseltmesi için tabi ki Avrupalı çocuklar dünyanın neresinde bilim adamı çıkarsa çıksın son derece saygı duyarım. Ama kendi coğrafyamda, kendi ülkemdeki çıkacak bir bilim adamı duyarsam görürsem onun mutluluğunu yaşamak için kendimi bu yola bu davaya adadım. Şuana kadar 7 bin 700 köy çocuğuna dokunabildim. Gitmiş olduğum şehirler Artvin, Trabzon, Kars, Niğde, Burdur, Bursa, Konya, Erzincan'a gittim. Bu gün son olarak da Üsküp beldesindeyim" dedi.

İnsanlık için bir şeyler yaptığını anlatan Bilge, çocukların ilerde iyi yerlere geldiğinde çok mutlu olacağını söyledi.

Bilge, hayalleri peşinde eşekle koştuğunu ifade ederek çocuklarla çocukluğunu yaşadığını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eşekli Dostoyevski Ersin Bilge, Köy Köy Dolaşarak Çocuklara Kitap Dağıtıyor - Son Dakika

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