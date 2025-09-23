Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış - Son Dakika
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış

23.09.2025 18:19
İstanbul'da temmuz ayında intihar eden Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün Mardin'de çekilen 'Sahra' adlı korku filminde falcı ve büyücü karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Gök'ün filmdeki, "Benim kalbimde sevgi ve pişmanlık yok. Ben doğduğum için annem intihar etti. Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım. Benden iyi olmamı bekleme." replikleri dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan ve intiharı ile ülkeyi yasa boğan Esen Gök'ün, Mardin'de çekilen korku filmi türü olan 'Sahra'da 'falcı ve büyücüyü' oynadığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN YARIŞ SPİKERİYDİ

Olay, 19 Temmuz'da İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'ndaki bir sitede yaşandı. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınları Gök'ün evine gitti. İçeri giremeyen yakınları ulaşamadıkları ve hayatından endişe ettikleri Gök için polise ihbarda bulundu.

EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Çilingir yardımı ile daireye giren polis ekipleri Esen Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopside Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi.

Esen Gök

KORKU FİLMİNDE OYNAMIŞ

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan ve intiharı ile ülkeyi yasa boğan Esen Gök'ün, Mardin'de çekilen, başrolleri ve yapımcılığını Yekta Ener Güven, Nudem Güven ile Vural'ın yaptığı korku filmi türü olan Sahra'da falcı ve büyücüyü oynadığı ortaya çıktı. 2023 yılında çekilen filmde Esen Gök'ün kamera arkasında çok keyifli olduğu filmde ise usta bir oyunculuğa büründüğü görülüyor.

"BENDEN İYİ OLMAMI BEKLEME"

Filmde falcı ve büyücü olarak izleyenlerin karşısına çıkan Esen Gök, repliğinde "Bu bir büyü kitabı, onlardan birine dokunduysan sana bir ruh musallat olmuş olabilir. İstemeden de olsa kendine büyü yapmış olabilirsin. En başından beri bunun olabileceğini sen de biliyordun. Benim kalbimde sevgi ve pişmanlık yok. Babasından sevgiyi miras alamayan kadınların pek fazla seçeneği olmuyor. Ben doğduğum için annem intihar etti. Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım. Benden iyi olmamı bekleme" ifadelerini kullanıyor.

Gök'ün film çekiminin ardından yapımcı ve oyuncuların bulunduğu Whatsapp grubuna "Heyecanlıyız", "Hepimiz için güzel ve su gibi aksın, görüşmek üzere, iyi akşamlar" yazdığı görüldü.

Kaynak: İHA

