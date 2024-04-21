Esenler Belediyesi, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenledi

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Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi. Festivalde Gazzeli ve Esenlerli çocuklar dünya barışı için pişirdikleri ekmekleri yazmış oldukları mektuplarla dünya liderlerine gönderdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, bu yıl Filistinli çocukları ağırladı. Türkiye'ye gelen 22 Gazzeli çocuk ve Esenlerli çocuklar, festivalde tüm dünyaya barış mesajları verdi. Barış filminin gösterimiyle başlayan festivalde, öğrenciler tarafından boyanan Mescid-i Aksa resminin yer aldığı Barış Duvarı'nın açılışı gerçekleşti. Dünya barışı için ekmek pişiren çocuklar, bu ekmekleri yazmış oldukları mektuplarla dünya liderlerine gönderdi. Programda ayrıca direnişin sembolü haline gelen geleneksel "Dabke" dansı gösterimi yapıldı. "İnsanlığın onur sınavı Gazzeli çocuklarla barış ekmeğini birlikte pişiriyoruz" sloganıyla düzenlenen festivale, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

"Türk milleti her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur"

Festivalde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yıl hüzünlüyüz. Çünkü 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail zulmü ile karşı karşıyayız. Tüm dünya seyrediyor ama Gazze'dekiler direnmeye devam ediyor. Bir söz var 'Çocuklar uyurken sessiz kalınır' diye. Çocuklar ölürken ise sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu sesi yükselten yine Türkiye'dir, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hep beraber görüyoruz ki herkes gözünü kapatmış zulme ortaklık ediyor. Ama bu aziz millet, Türk milleti her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Sayın cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya 5'den büyüktür' diye haykırmıştır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; bu çocukların gözyaşları, Müslüman aleminin çocuklarının gözyaşları, Türkiye çocuklarının gözyaşları bir gün bilgi olacak, teknoloji olacak ve bu hainleri, bu emperyalistleri orada boğacak. İşte bu nedenle bu ülkenin çocukları çok çalışmalı, ülkesini sevmeli ve vicdanını korumalı. O nedenle burada 'barış ekmeği' ile vicdanları dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye geçmiş yüzyıllarda yaptığı gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında"

Türk halkının mazlumların yanında olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Bu sene sadece Gazzeli çocuklar davet edilmiş. Bu da vizyonun yanında vicdanı gösteriyor. Esenler'in çocuklarının vicdanı, Esenlerlilerin vicdanı, Esenlerli yöneticilerin vicdanı inanıyorum ki zalimleri ve zulümleri alt edecektir. Türkiye tıpkı geçmiş yıllarda, geçmiş yüzyıllarda yaptığı gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında olacak. Aslında mesele o kadar basit ki, bize hep kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız diye öğrettiler. Sonra gördük ki kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar değil ihtiraslar sınırsız. Çocukların kendi eliyle barış ekmeğini paylaşması sayın cumhurbaşkanımızın deyimiyle dünyada adaletin gelmesi, dünyanın 5'den büyük olduğunun ispatlanması, bu ekmeğin herkese yeteceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Filistinli çocukların kanında boğulacaklarını bilsinler"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "23 Nisan ülkemizde ve dünyada çocuklara atfedilen en önemli bayramlardan bir tanesi. Bu bayramın temel özelliği çocuklar. Çocukların farkındalıklarıyla, çocukların o masum dudakları ve yürekleriyle insanlığa masumiyeti anlatmak, çocuk samimiyeti ve berraklığıyla yeryüzüne tekrardan bakabilmek için anlamlı bir bayram. 21. yüzyılda 7 Ekim'den bu yana insanlığın gözü önünde Gazze'de bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Göz göre göre katil ve siyonist İsrail, Gazze'yi ve Gazzeli çocukları katlediyor. Dünya sessiz, dünya suskun, dünya görmüyor, dünya kör ve sağır. O çocukları dünya görmüyor, o çocukların annelerinin feryatlarını dünya görmüyor. Çünkü o çocuklar Müslüman, çünkü o anneler Müslüman. Küresel emperyalistler için Müslüman'ın kanı çok ucuz. Ama o katil ve siyonist İsrail de, onun yancıları ve yardakçıları da bilsinler ki bu toprakların cevheri ve ruhu o topraklardaki siyonist ve katil İsrail bir gün Filistinli çocukların kanında boğulacaklar. Esenler'in çocukları, güzel insanlar bilin ki siz sadece bu ülkenin sorunlarını, sorumluluklarını üstlenecek, omuzlarınızda sadece bu yükü hissedecek çocuklar değilsiniz. Siz dünyanın vicdanını ve merhametini yüklenecek o büyük güce ve omuza sahipsiniz" dedi. - İSTANBUL