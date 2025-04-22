Esenler\'de 8 ülkeden gelen çocuklar barış ekmeği pişirdi

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, "Gönül Coğrafyamız" temasıyla 8 ülkeden gelen çocukları Esenler'de ağırlandı.

Esenler Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle bu yıl 15'ncisini düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen festivalde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Gazzeli çocukları ağırlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 110 çocuk barış ekmeği pişirdi. Barış filmi gösterimiyle başlayan programda, dünya barışı için ekmek pişiren çocuklar, bu ekmekleri yazmış oldukları mektuplarla dünya liderlerine gönderdi. Programda çocuklar, yöresel kostümleriyle ülkelerinin geleneksel oyunlarını sergiledi. İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da festivali izleyenler arasında yer aldı.

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçen sene de Esenler Belediye Başkanımızın davetiyle bu etkinliğe katılmıştık. Etkinlikler yapmak kıymetli ama bunu sürdürülebilirlik bir hale getirmek daha da kıymetli. 15'incisini hiç ara vermeden yapmak büyük bir başarı. Barış kelimesi en çok çocuklara yakışır. Kalpleri temiz herhangi bir art niyetleri olmayan dünyanın neresinde olursa olsun aynı şeyi düşünen yavrularımızın Esenler'de barış için bir araya gelmeleri, dünyadaki bir çok olumsuzluğun sebebi olan mal mülk paylaşımın dışında sadece ekmek için bir araya gelmeleri, birlikte ekmek yapmaları ve bunu da 23 Nisan haftasında yapmaları İstanbul'umuza çok yakışıyor" şeklinde konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Esenler'de artık bir gelenek haline gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız çerçevesinde 15'incisini yapmış olduğumuz Uluslararası Barış Ekmeği Pişirme törenindeyiz. Dünyada kendisine bayram armağan edilen çocukların var olduğu yer Türkiye. İnsanın hayatta Allah'ın kendisine vermiş olduğu en kutsal emanetlerden bir tanesi çocuğudur. Bu çocuğu da insanın hayatta var olmak, tutunmak ve onu var ettiği zaman kendisinin var olduğunu hissettiği ekmekle bütünleştirelim dedik. İnsanlığa ekmeğe ihtiyacı var. Çünkü yeryüzünde ki maalesef sömürgeci güçler bir taraftan çocukların kanlarını emerken, topraklarını sömürürken, bir taraftan ülkeleri kendi emperyalist duyguları altında sömürge altına sokarken çocukların ekmeğini de yok ediyorlar. Onun için dedik ekmekle buluşturalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ifadesiyle şunu söylüyoruz. Dünya 5'ten büyüktür. Dünya milletleri insanlık her zaman kazanacaktır " dedi. - İSTANBUL