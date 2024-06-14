Esenler'deki Otogarda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Esenler'deki Otogarda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Karnelerin alınmasıyla birlikte tatile çıkan vatandaşlar, otogarda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Otobüs şoförleri ise yolcuları emniyet kemeri takma konusunda uyarıyor. Vatandaşlar, bayram heyecanıyla memleketlerine gitmek için otogarda bekliyor.

14.06.2024 18:49
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Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluk yaşanıyor. Karnelerin de alınmasıyla birlikte tatile çıkan vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala karnelerin de alınmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk arttı. Otogarda günlerdir süren yoğunluğun akşam saatlerine daha da arttığı görüldü. Otobüs şoförleri ise yolcuları emniyet kemeri takma konusunda uyardı.

Otogarda bayram heyecanı ve telaşı yaşandığı söyleyen otobüs şoförü Murat Okan, "Otogarlar biz de vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımız lütfen trafik kurallarına uymaya dikkat etsin. Yolcularımıza araçlara bindiğinde emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. Bilet bulmakta zorluk olduğunu düşünmüyorum. İlave seferlerimiz var. Otogarda tatlı bir heyecan ve yoğunluk var. Bu bayramı kazalar olmadan yaşarız inşallah" dedi.

Çanakkale'ye gittiğini söyleyen Adil Kener, "Hem bayram hem de senelik tatil için gidiyoruz. Burada torunlarıma bakıyordum. Torunlarım bugün karnelerini aldılar. Sınıflarını geçtiler. Şimdi sevinçten köyüme gidiyorum. Bayramımızı yapıp yıl sonunda dönüp geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bayram için memleketine gittiğini belirten Mursel Oflaz ise, "Yolculuk Malatya'ya bayram için gidiyorum. Otogar yoğun da olsa otobüs var. Bilet bulmakta zorlanmadım. Biletimi 2 gün önce aldım. Annemin babamın mezarını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'deki Otogarda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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