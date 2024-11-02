Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması Hatay'da Protesto Edildi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması Hatay'da Protesto Edildi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması, Hatay'da gerçekleştirilen protesto ile kınandı. Hatay Emek ve Demokrasi Platformu, tutuklamanın siyasal iktidarın bir saldırısı olduğunu belirtti ve Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını talep etti.

02.11.2024 11:04  Güncelleme: 12:50
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Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması Hatay'da protesto edildi. Hatay Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Hülya Kavuk, "Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak Esenyurtlu Kürtlerin, Azerilerin, Türklerin; orada yaşayan kadınların, gençlerin, emekçilerin, demokratik kitle örgütlerinin, ekoloji örgütlerinin, kadın ve gençlik hareketlerinin oylarıyla seçildi. Yargının siyasal iktidarın sopası olarak kullanılmasını asla kabul etmedik, etmeyeceğiz" denildi.

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması Hatay Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. Platform adına açıklama yapan Hülya Kavuk, yerel seçimlerde halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının hiçbir inandırıcılığı olmayan, asılsız iddialarla tutuklanmasının halkın demokratik iradesinin gasp edilmesine yönelik karanlık bir girişim ve kaygı verici olduğunu söyledi.

"Ahmet Özer Kürtlerin, Azerilerin, Türklerin oyuyla seçildi"

Özer'e yapılan bu hukuk dışı operasyonu, tüm yerel yönetimlere ve demokratik kurumlara yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini belirten Kavuk, şöyle konuştu:

"Esenyurt halkının yüzde ellisinin oyunu alarak seçilen Ahmet Özer'e yapılanlar son yerel seçimlerde AKP - MHP faşist iktidarına kaybettiren Esenyurt halkına yönelik bir hamledir. Senelerdir Kürt illerinde halkın iradesine kayyum atayanlar şimdi de Türkiye'nin en büyük ilçesini hedef almıştır. Yargının siyasal iktidarın sopası olarak kullanılmasını asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak Esenyurtlu Kürtlerin, Azerilerin, Türklerin; orada yaşayan kadınların, gençlerin, emekçilerin, demokratik kitle örgütlerinin, ekoloji örgütlerinin, kadın ve gençlik hareketlerinin oylarıyla seçildi. Hatay'dan iktidara ve onun maşası haline dönüşmüş yargıya sesleniyoruz. Ülkedeki bütün emekçiler ekonomik kriz, yoksulluk, savaş, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, ekolojik yıkımla uğraştığı bıçağın kemikte olduğu bu dönemde, halkın seçtiği bir başkanı tutuklayıp kayyum atamak akıl tutulmasıdır. Dün Van halkı nasıl seçilen başkanına sahip çıktıysa şimdi de sadece Esenyurt halkı değil bütün ülke halkları başkana sahip çıkacaktır. Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını ve yerine atanan kayyumun çekilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanması Hatay'da Protesto Edildi - Son Dakika

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